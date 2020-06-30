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ИнтерфаксИнтерфакс

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.В источнике
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Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новости10:40

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАСС11:22

Курс евро взлетел выше 80 рублей

Lenta.ru11:01

Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

Вести.Ru11:24

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБК10:44

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс11:36

Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

Финмаркет09:01
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Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества

В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.
Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества
Коммерсантъ10:18
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Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru06:27
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК07:56
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новостивчера в 12:25
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