Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Общество
Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек
В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
РБК вчера в 08:19
Культура
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Общество
В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 11:19
Футбол
Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском 12:36
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
В одном из медцентров на севере Тегерана произошёл взрыв
По данным агентства, пожарные допускают, что в здании могло произойти возгорание, которое привело к взрыву кислородных баллонов в медцентре.
RT на русском 13:21
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Экономика
S&P 500 и Nasdaq растут, Dow Jones снижается
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:31 мск опустился на 26,44 пункта (0,1%) - до 25569,36 пункта.
Финмаркет 10:37
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Военное дело 07:42
Общество
С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей
В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 12:25
Общество
Британский собор разместит над алтарем картину с чернокожим Иисусом
Над алтарем в Сент-Олбанском кафедральном соборе в британском графстве Хартфордшир разместят картину «Тайная вечеря».
Невские Новости 13:14
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Игры
Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2
Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты.
Чемпионат вчера в 13:07
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Московский "Локомотив" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:12
Общество
В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля
Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Здоровье
Врачи: не было снижения заболеваемости, это был лишь временный спад
Другой собеседник Е1.RU, который работает непосредственно в больнице, полагает, что у нас и не было снижения заболеваемости, а был лишь временный спад.
Екатеринбург в интернете 08:50
Политика
Тихановская подала документы для регистрации на выборах в Белоруссии
Шестой претендент на президента Белоруссии, безработная Светлана Тихановская подала в ЦИК пакет документов для регистрации в качестве кандидата, сообщили РИА Новости во вторник в комиссии.
РИА Новости 10:37
Экономика
Новые акции на Московской бирже. Рассказываем о Mail.ru Group
В ноябре 2020 года индекс-провайдер MSCI может включить депозитарные расписки Mail.ru Group в индекс MSCI Russia с весом 1,1%, рассказали аналитики «ВТБ Капитала».
РБК 13:00
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:52
Энергетика
«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG
«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
RT на русском 12:30
Шоу-бизнес
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
Lenta.ru 08:30
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Гаджеты
Самый быстрый SSD Samsung 980 Pro выйдет в трех вариантах объемом до 1 Тб
Базовая модификация Samsung 980 Pro получит объем 250 Гб, а расширенная – 1 Тб.
NewInform 12:15
Политика
Бельгийские власти впервые принесли извинения за колонизацию Конго
Впервые в истории Бельгии король принес официальные извинения за жестокость в проведении колониальной политики на территории современной Демократической Республики Конго местному правительству.
Газета.Ru 12:08
Космос
Астроном оценила вероятность падения крупного астероида на Землю
Падения на Землю астероида размером более 10 километров ожидать не стоит.
Вечерняя Москва 07:31
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08