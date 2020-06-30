Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
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Курс евро на валютных торгах Московской биржи впервые с 14 мая превысил 80 рублей, курс доллара также вырос до отметки 71,03 рубля, сообщает РБК.В источнике
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Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску
Финмаркет30 июня в 09:01