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Полит.руПолит.ру

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс евро на валютных торгах Московской биржи впервые с 14 мая превысил 80 рублей, курс доллара также вырос до отметки 71,03 рубля, сообщает РБК.В источнике
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Курс доллара впервые за месяц превысил 71 рубль

RT на русском30 июня в 11:57

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАСС30 июня в 11:22

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБК30 июня в 10:59

Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новости30 июня в 10:40

Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

Вести.Ru30 июня в 11:24

Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

Финмаркет30 июня в 09:01

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс30 июня в 11:36
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С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газетавчера в 04:29
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Устройства для общения людей и животных разрабатывают в Японии

Ученые из Японии занялись разработкой электронного устройства, позволяющего людям говорить с животными через «вербализацию» мыслей, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий страны.
Live24вчера в 12:53
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Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета

30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews23:07
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«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя

Государственный научный центр РФ "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ, часть госкорпорации "Росатом") заказал мероприятия по выбору технических средств для проведения испытаний новейшего прототипа космического плазменного ракетного двигателя.
Planet Todayвчера в 02:33
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Медведь напал на рыбака на Камчатке

Медведь напал на жителя Камчатки на берегу реки Авача, мужчина получил серьезные травмы и доставлен в больницу, сообщается на странице краевого Агентства лесного хозяйства и животного мира в Instagram.
ТАСС21:02
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Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия

Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости22:41
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