Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия. В последний раз евро торговался на таком уровне 6 мая.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Религия Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 1

Происшествия В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни. 4

Здоровье В Пермском крае число выявленных случаев коронавируса превысило 4000 В Пермском крае за сутки выявлено 53 случая заражения. Их общее число с начала пандемии составило 4017.

Здоровье В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой. 1,5K

Футбол Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля Мосгорсуд отложил на 31 июля пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.

Общество Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных. 5

Футбол Алексей Климушкин: Не считаю настоящим чемпионство «Зенита» Телеведущий, актер и известны болельщик «Зенита» Алексей Климушкин заявил, что не считает возможное чемпионство петербуржцев настоящим.

Здоровье Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края. 12

Происшествия В Петербурге со стрельбой задержали шестерых подозреваемых в краже В Петербурге на улице Варшавской прошло задержание шести человек, которых подозревают в краже, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествия Число погибших во время шторма в Красноярском крае увеличилось до двух Один из пострадавших в воскресенье из-за падения деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае скончался в больнице, в результате количество погибших при шторме выросло до двух. 61

Общество Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК. 602

Политика СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.

Гаджеты Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE. 9

Происшествия В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. 5