Финансы
BFM.ruКурс евро превысил 81 рубль в ходе торгов
Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия. В последний раз евро торговался на таком уровне 6 мая.
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Футбол
Петербург отпраздновал победу «Зенита» в футбольной Премьер-лиге
СеверИнформ 04:10
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Происшествия
В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера
Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
Здоровье
В Пермском крае число выявленных случаев коронавируса превысило 4000
В Пермском крае за сутки выявлено 53 случая заражения. Их общее число с начала пандемии составило 4017.
Business Class (Пермь) 03:48
Общество
Четыре иностранных лекарства исчезли из продажи в России
В российских аптеках возник дефицит четырех лекарственных препаратов, которые производятся за рубежом.
РБК 03:02
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Корейская компания Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей.
Известия 04:09
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Общество
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек. Всего в ХМАО 10590 человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:43
Футбол
Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля
Мосгорсуд отложил на 31 июля пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.
ТАСС 03:36
Происшествия
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков
Российская газета 03:27
Общество
Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
Футбол
Алексей Климушкин: Не считаю настоящим чемпионство «Зенита»
Телеведущий, актер и известны болельщик «Зенита» Алексей Климушкин заявил, что не считает возможное чемпионство петербуржцев настоящим.
Спорт день за днем вчера в 10:38
Общество
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Происшествия
В Петербурге со стрельбой задержали шестерых подозреваемых в краже
В Петербурге на улице Варшавской прошло задержание шести человек, которых подозревают в краже, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Российская газета 04:29
Происшествия
Число погибших во время шторма в Красноярском крае увеличилось до двух
Один из пострадавших в воскресенье из-за падения деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае скончался в больнице, в результате количество погибших при шторме выросло до двух.
ТАСС 04:43
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru 02:42
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
Политика
СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 04:04
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 09:35
Наука
Ученые Сколтеха раскрыли 60-летнюю тайну сверхтвердого материала
Российские ученые смогли узнать кристаллическую структуру сверхтвердого материала — борида вольфрама, который не поддавался науке на протяжении 60 лет.
Народные новости 04 июля в 04:51