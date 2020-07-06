Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей. На 12:32 мск курс европейской валюты вырос на 1,01 рубля с открытия торгов - до 81,3 рубля, курс доллара - на 64 копейки - до 72,01 рубля.

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