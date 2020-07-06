Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей. На 12:32 мск курс европейской валюты вырос на 1,01 рубля с открытия торгов - до 81,3 рубля, курс доллара - на 64 копейки - до 72,01 рубля.
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Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

Новая газета04:57

Курс евро превысил 81 рубль впервые за два месяца

Известия04:36

Курс валют сегодня: рубль обвалился после роста на открытии торгов

Свободная Пресса04:36

Курс доллара превысил ₽72 первые с 22 мая

РБК05:19

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Интерфакс04:18

Курс евро превысил 81 рубль

ТАСС04:14

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:06
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Происшествия

Бизнесмен и бригадир задержаны после обрушения ТЦ в Кировской области

РИА Новости 05:27
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Политика

Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17

Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 05:17
Армия и оружие

В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км

Online47.ru 04 июля в 21:58
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Биатлон

В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины

Lenta.ru вчера в 10:25
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
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Футбол

Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун может изменить полномочия генерального директора клуба Томаса Цорна, сообщает Sport24.
Газета.Ru 04:20
Общество

Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку

Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
Lenta.ru 05:18
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией.
РИА Новости 04:34
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Религия

Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
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Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Ранее уже поступала информация о его намерении баллотироваться в президенты США.
Evo-rus.com 02:23
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Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Общество

Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц

По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 05:44
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Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 01:45
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Происшествия

В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ

Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
Известия 05:44
1
Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Общество

Село Балаковского района будет закрыто на карантин из-за коронавируса

Готовятся документы для принятия решения о закрытии на карантин села Новополеводино Балаковского района.
КП - Саратов 05:30
5
Армия и оружие

Лукашенко заявил о новых глобальных угрозах

Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями сегодня стала реальностью.
Евразия Daily 04:37
Религия

Митрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана.
Lenta.ru 04:35
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Экономика

Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика

Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
РИА Новости 05:33
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Происшествия

Полицейские задержали 120 выпивох в барах в центре Петербурга

REGNUM 05:31
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Игры

Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3

Srnsk 05:50
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
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Общество

В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
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Технологии

Кричевский рассказал об уязвимостях системы распознавания лиц

Современные системы распознавания лиц еще не доработаны. Об уязвимостях технологии рассказал эксперт Алексей Кричевский из АУФИ.
Дни24 05:26
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Авто

Появились фото обновленного Lada Largus Cross

Отечественная новинка LADA Largus Cross рассекречена фотошпионами в процессе дорожных испытаний.
Faktom 04 июля в 04:38
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Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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Как работают Яндекс.Новости?
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