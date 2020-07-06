Финансы
Российская газетаКурс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая
Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей. На 12:32 мск курс европейской валюты вырос на 1,01 рубля с открытия торгов - до 81,3 рубля, курс доллара - на 64 копейки - до 72,01 рубля.
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Политика
Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17
Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 05:17
Армия и оружие
В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км
Online47.ru 04 июля в 21:58
Биатлон
В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины
Lenta.ru вчера в 10:25
Футбол
Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун может изменить полномочия генерального директора клуба Томаса Цорна, сообщает Sport24.
Газета.Ru 04:20
Общество
Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку
Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
Lenta.ru 05:18
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией.
РИА Новости 04:34
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
Политика
Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Ранее уже поступала информация о его намерении баллотироваться в президенты США.
Evo-rus.com 02:23
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Общество
Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц
По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 05:44
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ
Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
Известия 05:44
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Общество
Село Балаковского района будет закрыто на карантин из-за коронавируса
Готовятся документы для принятия решения о закрытии на карантин села Новополеводино Балаковского района.
КП - Саратов 05:30
Армия и оружие
Лукашенко заявил о новых глобальных угрозах
Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями сегодня стала реальностью.
Евразия Daily 04:37
Религия
Митрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана.
Lenta.ru 04:35
Экономика
Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
РИА Новости 05:33
Игры
Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3
Srnsk 05:50
Общество
В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
Технологии
Кричевский рассказал об уязвимостях системы распознавания лиц
Современные системы распознавания лиц еще не доработаны. Об уязвимостях технологии рассказал эксперт Алексей Кричевский из АУФИ.
Дни24 05:26
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus Cross
Отечественная новинка LADA Largus Cross рассекречена фотошпионами в процессе дорожных испытаний.
Faktom 04 июля в 04:38
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53