Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия. В последний раз евро торговался на таком уровне 6 мая.
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Заявление главкома ВМС Украины о готовности к полномасштабной войне с Россией является провокационным, никакой речи о начале боевых действий между двумя странами быть не может, заявил член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
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