Финансы
Российская газетаКурс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая
Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей. На 12:32 мск курс европейской валюты вырос на 1,01 рубля с открытия торгов - до 81,3 рубля, курс доллара - на 64 копейки - до 72,01 рубля.
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Путешествия
Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян
Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:47
Путешествия
Россияне разочаровались в отдыхе на отечественных курортах
Российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru 06:00
Политика
В Германии увидели угрозу банкротства Украины
Украина оказалась на грани банкротства. Об этом в статье немецкой деловой газеты Handelsblatt заявил корреспондент Матиас Брюггманн.
REGNUM 02:19
Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости 04:34
Общество
Офицер ВВС США назвала домогательства ценой приема в армию
Офицер ВВС США Бетси Шоллер назвала сексуальные домогательства ценой приема в армию.
Lenta.ru 05:40
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому
Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59
Игры
Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3
Srnsk 05:50
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
Политика
Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
RT на русском 04:46
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Политика
Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией
Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
РИА Новости 05:47
Экономика
Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
РИА Новости 05:33
Армия и оружие
ВМС США не получит стелс-ракету RGM-184A
Издание The Drive рассказало о перспективах в отношении новейшей стелс-ракеты RGM-184A Naval Strike, которая планировалась для вооружения ВМС США.
HotGeo 05:31
Технологии
Исследователи космоса заявили об открытии параллельной Вселенной
Мир, где время движется вспять, по версии американских исследователей, зародился в результате Большого взрыва.
Evo-rus.com 05:48
Общество
Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру
Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 04:04
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна вчера в 09:02
Здоровье
Лучший терапевт 2014 года скончалась от коронавируса под Воронежем
Врач Павловской районной больницы в Воронежской области Елена Минакова, которая в 2014 году стала лучшим терапевтом России, умерла от коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 02:43