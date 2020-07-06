Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей. На 12:32 мск курс европейской валюты вырос на 1,01 рубля с открытия торгов - до 81,3 рубля, курс доллара - на 64 копейки - до 72,01 рубля.
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Курс валют сегодня: рубль обвалился после роста на открытии торгов

Свободная Пресса04:36

Курс евро превысил 81 рубль впервые за два месяца

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Курс доллара превысил ₽72 первые с 22 мая

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Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

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Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Интерфакс04:18

Курс евро превысил 81 рубль

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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

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Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

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Путешествия

Россияне разочаровались в отдыхе на отечественных курортах

Российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru 06:00
Политика

В Германии увидели угрозу банкротства Украины

Украина оказалась на грани банкротства. Об этом в статье немецкой деловой газеты Handelsblatt заявил корреспондент Матиас Брюггманн.
REGNUM 02:19
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на юмориста Коклюшкина, оскорбившего его жену

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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
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Происшествия

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
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Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости 04:34
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Общество

Офицер ВВС США назвала домогательства ценой приема в армию

Офицер ВВС США Бетси Шоллер назвала сексуальные домогательства ценой приема в армию.
Lenta.ru 05:40
Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому

Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59
Игры

Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3

Srnsk 05:50
Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
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Политика

Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
RT на русском 04:46
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Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Политика

Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией

Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
РИА Новости 05:47
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Экономика

Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика

Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
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Армия и оружие

ВМС США не получит стелс-ракету RGM-184A

Издание The Drive рассказало о перспективах в отношении новейшей стелс-ракеты RGM-184A Naval Strike, которая планировалась для вооружения ВМС США.
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Технологии

Исследователи космоса заявили об открытии параллельной Вселенной

Мир, где время движется вспять, по версии американских исследователей, зародился в результате Большого взрыва.
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Общество

Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
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Армия и оружие

Россия приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

Военное дело 05:24
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру

Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
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Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE

Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
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Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять

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Здоровье

Лучший терапевт 2014 года скончалась от коронавируса под Воронежем

Врач Павловской районной больницы в Воронежской области Елена Минакова, которая в 2014 году стала лучшим терапевтом России, умерла от коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 02:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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