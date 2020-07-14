Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 16.07 по мск, стоимость европейской валюты составила 81,018 руб. Доллар также укрепляется к российскому рублю на фоне дешевеющей нефти.
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Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
РИАМО вчера в 04:39
Политика
Трампа отказались заранее признавать проигравшим на выборах
Представителям и сторонникам Демократической партии США пока не стоит списывать со счетов действующего президента Дональда Трампа и заранее признавать его проигравшим на выборах, которые пройдут в ноябре.
Lenta.ru вчера в 13:55
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес
Молодая жена Макаревича опубликовала первое фото с мужем
Журналистка и профессиональный гид по Эфиопии (Африка), новая жена лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича 35-летняя Эйнат Кляйн опубликовала в Сети первое совместное фото с известным 66-летним супругом.
News.ru 07:56
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Авто
Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах
При создании изображений нового Mercedes-Benz S-Class W223 дизайнеры руководствовались многочисленными утечками и шпионскими фотографиями роскошного седана.
SpeedMe 10:44
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым
Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Общество
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Что будет с российскими самолетами группы Еще одна компания группы — "Россия" — вместо "Аэрофлота" займется социальными направлениями, в том числе с "плоскими тарифами", которые применяются на рейсах на Дальний Восток, в Калининград и Крым, рассказал Савельев на встрече с Мишустиным.
РБК 08:33
Энергетика
Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%
Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании.
ТАСС 10:15
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Армия и оружие
МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара
Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
Общество
Рябцева обвинила Илью Яшина и его друга в сексуальном насилии
Российский журналист и бывший помощник главного редактора «Эхо Москвы» Леся Рябцева обвинила в сексуальном насилии главу муниципалитета Красносельского района Москвы Илью Яшина и его друга.
ФАН 08:35
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Политика
Посла Украины в Армении пригласили в МИД республики
Посол Украины Иван Кулеба во вторник получил приглашение в МИД Армении по вопросу напряженности на армяно-азербайджанской границе.
Известия 09:37
Общество
В Монголии 15-летний подросток умер от бубонной чумы
На западе Монголии скончался 15-летний подросток, заразившийся бубонной чумой, сообщил в Facebook Минздрав страны.
ИжевскИнфо.РУ 06:21
Общество
Мужа юриста Навального связали со скандалом об изнасиловании. СКРИНЫ
В июле в соцсетях девушки начали массово делиться своими историями о домогательствах со стороны некоторых российских журналистов.
URA.Ru 13:11
Общество
Музыкальный сервис Spotify станет доступен в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запускается в России с 15 июля.
Газета.Ru 13:00
Культура
Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»
Piter.tv вчера в 05:00