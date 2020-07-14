Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля

Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 16.07 по мск, стоимость европейской валюты составила 81,018 руб. Доллар также укрепляется к российскому рублю на фоне дешевеющей нефти.
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Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль

REGNUM09:45

Курс евро превысил ₽81 впервые с 7 июля

РБК09:40

Курс евро превысил 81 рубль

RT на русском09:33

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля

Комсомольская правда09:39

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля

Газета.Ru09:23

Рубль на бирже растерял позиции и упал до отметок прошлой недели

Фонтанка.Ру09:18

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля

ТАСС09:15
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

РИАМО вчера в 04:39
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Политика

Трампа отказались заранее признавать проигравшим на выборах

Представителям и сторонникам Демократической партии США пока не стоит списывать со счетов действующего президента Дональда Трампа и заранее признавать его проигравшим на выборах, которые пройдут в ноябре.
Lenta.ru вчера в 13:55
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Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса

Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15
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Шоу-бизнес

Молодая жена Макаревича опубликовала первое фото с мужем

Журналистка и профессиональный гид по Эфиопии (Африка), новая жена лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича 35-летняя Эйнат Кляйн опубликовала в Сети первое совместное фото с известным 66-летним супругом.
News.ru 07:56
7
Шоу-бизнес

Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
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Происшествия

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии

Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
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Авто

Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах

При создании изображений нового Mercedes-Benz S-Class W223 дизайнеры руководствовались многочисленными утечками и шпионскими фотографиями роскошного седана.
SpeedMe 10:44
Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым

Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Общество

Названа главная проблема принца Гарри после переезда в США

Lenta.ru 08:12
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Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
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Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
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Политика

Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
1
Происшествия

Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
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Общество

«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России

Что будет с российскими самолетами группы Еще одна компания группы — "Россия" — вместо "Аэрофлота" займется социальными направлениями, в том числе с "плоскими тарифами", которые применяются на рейсах на Дальний Восток, в Калининград и Крым, рассказал Савельев на встрече с Мишустиным.
РБК 08:33
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Энергетика

Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%

Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании.
ТАСС 10:15
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Футбол

Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА

Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Армия и оружие

МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара

Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
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Общество

Рябцева обвинила Илью Яшина и его друга в сексуальном насилии

Российский журналист и бывший помощник главного редактора «Эхо Москвы» Леся Рябцева обвинила в сексуальном насилии главу муниципалитета Красносельского района Москвы Илью Яшина и его друга.
ФАН 08:35
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Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
Политика

Посла Украины в Армении пригласили в МИД республики

Посол Украины Иван Кулеба во вторник получил приглашение в МИД Армении по вопросу напряженности на армяно-азербайджанской границе.
Известия 09:37
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Общество

В Монголии 15-летний подросток умер от бубонной чумы

На западе Монголии скончался 15-летний подросток, заразившийся бубонной чумой, сообщил в Facebook Минздрав страны.
ИжевскИнфо.РУ 06:21
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Общество

Мужа юриста Навального связали со скандалом об изнасиловании. СКРИНЫ

В июле в соцсетях девушки начали массово делиться своими историями о домогательствах со стороны некоторых российских журналистов.
URA.Ru 13:11
Общество

Музыкальный сервис Spotify станет доступен в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запускается в России с 15 июля.
Газета.Ru 13:00
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Культура

Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»

Piter.tv вчера в 05:00
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