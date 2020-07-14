Финансы
REGNUMКурс евро на Московской бирже превысил 81 рубль
Москва, 14 июля 2020, 16:45 — REGNUM Курс евро в ходе торгов во вторник, 14 июля, поднялся выше 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Политика
Глава Минздрава и посол США обсудили ситуацию с пандемией коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и посол США в России Джон Салливан в рамках рабочей встречи обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией в обеих странах и разработку вакцины.
Профиль вчера в 19:38
Происшествия
Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
Ранее в «Почте России» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Девушка была на восьмом месяце беременности. Такой информацией делится новостное издание Радио «Комсомольская правда».
CT news 02:38
Общество
Росавиация предлагает запретить несерийные малые самолёты
Москва, 15 июля 2020, 09:48 — REGNUM Эксплуатацию несерийных малых самолётов, с помощью которых обрабатывают поля и тушат пожары, предлагает запретить Росавиация.
REGNUM 02:48
Происшествия
В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
Коммерсантъ вчера в 20:58
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 13 июля в 02:21
Наука
Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела
РИА Новости 03:25
Общество
Меган Маркл выступила на саммите Girl Up
RuNews24.ru 02:19
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Технологии
Bloomberg: Sony удваивает производство Playstation 5 в этом году
Японская корпорация Sony удваивает производство своей готовящейся к выходу консоли нового поколения Playstation 5, прогнозируя повышенный спрос на приставку.
ТАСС 03:10
Автоспорт
Феттель рассмотрел предложение «Рейсинг Пойнт» и обдумывает решение
Пилот Формулы-1 Себастьян Феттель рассмотрел предложение от команды «Рейсинг Пойнт».
Нева Спорт 02:37
Гаджеты
Razer представила компактную механическую клавиатуру Huntsman Mini
Компания Razer пополнила ассортимент своей игровой периферии новой оптомеханической клавиатурой Huntsman Mini.
3DNews вчера в 18:05
Авто
В РФ Toyota RAV4 стал доступен в двух новых версиях
Топовая версия «Престиж Safety» стала доступна с 2,0-литровым мотором и комплексом безопасности Toyota Safety Sense, а комплектацию «Престиж» теперь можно купить с 2,5-литровым агрегатом и без электронных ассистентов.
Автоновости дня 01:15
Экономика
Зарплаты россиян выросли на 3–4%
За первое полугодие 2020-го зарплаты россиян увеличились на 3–4% по сравнению с прошлым годом. При этом темпы роста замедлились в два раза.
Известия вчера в 18:45
Политика
Совфед рассмотрит поправки против иностранного вмешательства в дела РФ
Временная комиссия Совета Федерации по защите суверенитета России до осени намерена рассмотреть поправки в российское законодательство, целью которых станет предотвращение иностранного вмешательства во внутренние дела страны.
Life.ru 02:14
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 13 июля в 09:58
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 07:33
Футбол
«Зенит» может оставить ЦСКА без аргентинского нападающего Гайча
Московский ЦСКА рискует остаться без нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, которого столичный клуб планирует приобрести нынешним летом.
Вести.Ru 03:05
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия вчера в 10:26
Общество
Суд арестовал отрицающего распад СССР омского пенсионера
Омский суд поместил под домашний арест пенсионера с инвалидностью, который отрицал распад Советского союза и являлся председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР".
VSE42.RU 00:22
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Общество
Тарифный коридор ОСАГО расширят на 10% в обе стороны
Для дальнейшей дифференциации тарифов для водителей страховым компаниям позволят увеличить коридор стоимости страховки на 10%.
Car.ru 02:26
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru вчера в 14:00
Технологии
LEGO представила набор с моделью первой игровой консоли Nintendo
LEGO и Nintendo продолжают свое необычное сотрудничество. Раньше они уже представили необычный набор для игры.
The GEEK вчера в 09:21
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21