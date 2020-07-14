Финансы
КомпанияКурс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
В ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 81 рубль. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Европейская валюта в последний раз поднималась выше это отметки 7 июля.
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Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском вчера в 01:21
Технологии
В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Ведомости вчера в 21:50
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК вчера в 09:47
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Политика
В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа
Общественная палата (ОП) Абхазии официально поприветствовала снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа.
Lenta.ru 02:01
Здоровье
Эксперты рассказали, кто чаще страдает от метеозависимости
Молодые девушки и женщины старше 60 лет чаще всего страдают метеозависимостью, сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости.
Москва 24 01:31
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Общество
Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы
В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm вчера в 09:08
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 июля в 15:36
Происшествия
«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора
По его данным, параллельно следственные мероприятия прошли в нескольких ИТ-поставщиках «Почты России».
РБК 02:11
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 00:23
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Результаты сравнения, по словам авторов, помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем это поколение подростков отличается от поколения их родителей, когда им было 15-16 лет.
РИА Новости 02:00
Путешествия
Отдыхающие назвали главные недостатки отдыха на российских курортах
Туристы, отдыхающие на российских курортах оценили предлагаемые услуги.
АБН 01:40
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news вчера в 08:11
Кино
Хронометраж «Довода» составит 150 минут
Главные роли сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие.
Srnsk 01:50
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Известия вчера в 23:32
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Авто
Mahle напечатала на 3D-принтере поршни для суперкара Porsche
Компания Mahle Aftermarket Europe представила изготовленные по технологии 3D-печати алюминиевые поршни для суперкара Porsche 911 GT2 RS.
Движок вчера в 10:11
Политика
Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу
Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля.
REGNUM 13 июля в 21:32
Общество
Меган Маркл выступила на саммите Girl Up
RuNews24.ru 02:19
Наука
Обнаружен костяной топорик возрастом 1,4 миллиона лет
В статье, опубликованной в журнале PNAS, японские палеоантропологи во главе с Кацусиро Сано (Katsuhiro Sano) из Университета Тохоку описывают орудие с заостренной режущей кромкой, изготовленное эректусами из кости носорога еще 1,4 миллиона лет назад.
Naked Science вчера в 02:41
Интернет
Chrome отключил функцию оптимизации памяти, разработанную в Microsoft
В результате решено отключить Segment Heap по умолчанию. Ее не удалили из браузера, поскольку тесты будут продолжаться.
Evo-rus.com 01:48