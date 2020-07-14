Финансы
КомпанияКурс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
В ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 81 рубль. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Европейская валюта в последний раз поднималась выше это отметки 7 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Общество
Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике
В программу войдут не все арктические территории Граждане смогут получить участки на сухопутной территории Арктики: куда входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии.
Lenta.ru 09:22
Футбол
Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском 18:07
Космос
ОАЭ в очередной раз отложили запуск зонда на Марс из-за непогоды
Изначально зонд должен был быть запущен из Японии в среду, 8 июля, но по причине неблагоприятных погодных условий он был отложен до пятницы, 17 июля, а теперь вот еще раз.
ГЛАС.RU вчера в 08:43
Гаджеты
Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом
Vivo официально представила флагманский смартфон X50 Pro в России. Его особенность в камере с 60-кратным зумом и поддержкой ночного режима.
The GEEK 10:36
Общество
Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль
Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля.
Общественная служба новостей 16:07
Футбол
«Локомотив» с помощью VAR обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футбольный клуб "Локомотив" в матче 29-го тура РПЛ на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
REGNUM 15:43
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Общество
Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
Daily Storm 12:41
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус
В последнем списке богатых и знаменитых Forbes 39-летний Харламов на 20-м месте с годовым заработком $2,9 млн. 22 июня Харламов и Асмус в соцсетях сообщили о своем решении развестись.
Известия 18:26
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Армия и оружие
В России завершился весенний военный призыв
Общественное телевидение России 05:24
Политика
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году.
Piter.tv 09:21
Армия и оружие
Азербайджан показал видео обстрела позиций Армении на границе стран
Минобороны Азербайджана показал кадры артиллерийского обстрела позиций ВС Армении на границе двух стран.
Lenta.ru 19:55
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Футбол
Лебедев: конфликт гендиректора «Локомотива» с фанатами никого не красит
Конфликт между генеральным директором московского футбольного клуба "Локомотив" Василия Кикнадзе и болельщиками не красит ни одну из сторон, считает вице-спикер Госдумы и болельщик железнодорожников Игорь Лебедев.
РИА Новости 18:23
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал симптом, который часто принимают за гастрит.
МедиаПоток 04:41
Общество
Минтруд заявил о планах упростить процедуру признания инвалидом
Министерствo трудa и социальной защиты работает над упрощением процедуры признания инвалидом и старается максимально расширить возможность проходить экспертизу без личного присутствия.
Известия 18:43
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Гаджеты
После обновления смартфоны Huawei стали разряжаться быстрее
По данным пользователей, некоторые телефоны стали быстро разряжаться, другие - перестали заряжаться вовсе.
Ореанда-Новости 17:06
Здоровье
В России расширится перечень бесплатных лекарств для льготников
С 1 января 2021 года лекарственные препараты для льготной категории граждан в регионах теперь будут предоставляться в рамках территориальных программ в объеме перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), пишет «Российская газета».
Туапсинские вести 02:57