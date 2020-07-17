Финансы
КоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
Врачи рассказали, кому не подойдет новая вакцина от коронавируса
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
Футбол
Михаил Боярский: «Спартак» не станет чемпионом, пока есть «Зенит»
Остаётся только пожелать хорошего настроения владельцу «красно-белых». «Спартак» не станет победителем чемпионата, пока существует «Зенит».
ГЛАС.RU 10:11
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Политика
Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США
Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
ИА Красная Весна 03:03
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 10:16
Общество
В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
Правительство испанского автономного сообщества Каталония в пятницу объявило о введении новых ограничительных мер в Барселоне и ее окрестностях из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 10:03
Гаджеты
Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов
В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3.
Evo-rus.com 09:47
Армия и оружие
Двое украинских диверсантов убиты при попытке проникнуть в ДНР
Басурин Представитель ДНР уточнил, что потери ВСУ — двое убитых.
REGNUM 09:46
Общество
Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области
Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
Политика
Против Лукашенко решили объединиться три его оппонента на выборах
Минск, 16 июля 2020, 17:20 — REGNUM Штабы трёх оппонентов президента Белоруссии на предстоящих выборах решили «объединить усилия», сообщили 16 июля в пресс-службе штаба Виктора Бабарико.
REGNUM вчера в 10:20
Политика
В Варшаве отреагировали на российский опрос об отношении россиян к Польше
50 процентов россиян считают отношения между Россией и Польшей негативными.
Военное обозрение вчера в 06:14
Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
Космос
Уральские астрономы впервые обнаружили спиральные потоки вещества
Как сообщает ToDay News Ufa, недавно астрономы Уральского федерального университета нашли новые виды мазерных молекул, а также спиральные потоки вещества вокруг молодой массивной звезды G358.93-0.03.
ToDay News Ufa 10:49
Автоспорт
Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 16-е время (+2,289).
Газета.Ru 06:53
Общество
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Общество
В «Р-Фарм» рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран
Репик добавил, что «Р-Фарм» будет выступать в роли «своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30—50 стран».
RT на русском 10:44
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Армия и оружие
Военная сводка с Донбасса, 16 июля. «Донецк оказался под гранатомётным огнём ВСУ»
На Донецком направлении боевики 79-й бригады по приказу военного преступника ЛУЦЕНКО, в нарушение норм гуманитарного права, совершили очередной террористический акт.
ИА Новороссия 15 июля в 16:53
Гаджеты
Представлена кинокамера Blackmagic URSA Mini Pro
Megaobzor.com 04:54
Общество
Власти Израиля вернули ограничения на работу спортзалов и ресторанов
Правительство Израиля решило временно закрыть спортивные залы и фитнес-клубы для посещения, а также ограничить работу ресторанов, разрешив им заполнять залы только на 35%.
РБК 10:30
Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33
Спорт
В Assassin’s Creed Valhalla появятся добивания с «рентгеновским» видом
Добивание с «рентгеновским» видом можно было увидеть в геймплейном трейлере (отметка 5:25).
CyberSport.ru 03:37
Общество
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Известия 09:13