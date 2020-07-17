Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля. Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС.
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Курс евро взлетел

Lenta.ru05:21

Евро поднялся выше 82 рублей впервые с начала мая

Коммерсантъ05:00

Курс евро повысился до 82 рублей

Газета.Ru05:06

Евро вырос до 82 рублей впервые с мая

РИА Новости05:05

Евро на «Московской бирже» превысил 82 руб., впервые с 4 мая

Финмаркет05:05

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Комсомольская правда05:03

Курс евро превысил ₽82 впервые с 4 мая

РБК05:15
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
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Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
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Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

RT на русском 07:56
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Общество

Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Общество

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии

В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
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Происшествия

В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
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Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
12
Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
2
Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
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Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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Спорт

В Assassin’s Creed Valhalla появятся добивания с «рентгеновским» видом

Добивание с «рентгеновским» видом можно было увидеть в геймплейном трейлере (отметка 5:25).
CyberSport.ru 03:37
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Происшествия

Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании

Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости 07:28
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Происшествия

Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
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Здоровье

Ученый предупредил о риске распространения бубонной чумы у границ России

Заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр рассказал общественности о риске распространения бубонной чумы в стране.
ToDay News Ufa 07:55
Общество

Босс McLaren предостерег Формулу 1 от превращения в «чемпионат копий»

После завершения Гран При Штирии Renault обратилась в FIA с просьбой проверить легальность машин Racing Point RP20.
Motorsport.com Россия 07:38
Армия и оружие

В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США

В случае, если тактическое ядерное вооружение Соединенных Штатов будет переброшено из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО.
Военное дело 02:23
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Футбол

Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.
РИА Новости 06:56
Футбол

Дивеев: «ВАР можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно играют рукой»

Какие-то моменты были у нас, удар Дзагоева был. Реализации, наверное, а не моментов не хватило. А в конце ВАР поставил пенальти.
Евро-футбол.ру 06:56
Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
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Авто

Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class

Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс вчера в 04:42
Автоспорт

Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 16-е время (+2,289).
Газета.Ru 06:53
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
1,5K
Политика

Путин читает мрачные соцопросы ФСО. На их основе он принимает решения

Многие чиновники не в восторге от исследований ФСО и говорят, что «цифры почти всегда совпадают с замерами, а вот аналитика оставляет желать лучшего».
Капитал страны 02:40
6
Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
60
Наука

Новое лечение последствий коронавируса придумали в НГУ

ToDay News Ufa 06:14
1
Общество

Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
Взгляд.ру 07:50
Происшествия

В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили

Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
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Культура

Сергей Собянин поздравил с 75-летием композитора Алексея Рыбникова

Агентство Москва 06:51
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