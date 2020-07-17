Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля. Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 13

Шоу-бизнес Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».

Общество Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Общество Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года. 194

Политика Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии 16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. 143

Общество Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу. 64

Происшествия Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта). 1

Происшествия Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского "По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник. 45

Здоровье Ученый предупредил о риске распространения бубонной чумы у границ России Заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр рассказал общественности о риске распространения бубонной чумы в стране.

Общество Босс McLaren предостерег Формулу 1 от превращения в «чемпионат копий» После завершения Гран При Штирии Renault обратилась в FIA с просьбой проверить легальность машин Racing Point RP20.

Футбол Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,5K

Общество Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.