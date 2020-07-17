Финансы
ИзвестияКурс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля. Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС.
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Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
RT на русском 07:56
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Общество
Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии
В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Спорт
В Assassin’s Creed Valhalla появятся добивания с «рентгеновским» видом
Добивание с «рентгеновским» видом можно было увидеть в геймплейном трейлере (отметка 5:25).
CyberSport.ru 03:37
Происшествия
Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании
Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости 07:28
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
Здоровье
Ученый предупредил о риске распространения бубонной чумы у границ России
Заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр рассказал общественности о риске распространения бубонной чумы в стране.
ToDay News Ufa 07:55
Общество
Босс McLaren предостерег Формулу 1 от превращения в «чемпионат копий»
После завершения Гран При Штирии Renault обратилась в FIA с просьбой проверить легальность машин Racing Point RP20.
Motorsport.com Россия 07:38
Армия и оружие
В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США
В случае, если тактическое ядерное вооружение Соединенных Штатов будет переброшено из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО.
Военное дело 02:23
Футбол
Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.
РИА Новости 06:56
Футбол
Дивеев: «ВАР можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно играют рукой»
Какие-то моменты были у нас, удар Дзагоева был. Реализации, наверное, а не моментов не хватило. А в конце ВАР поставил пенальти.
Евро-футбол.ру 06:56
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Авто
Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class
Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс вчера в 04:42
Автоспорт
Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 16-е время (+2,289).
Газета.Ru 06:53
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика
Путин читает мрачные соцопросы ФСО. На их основе он принимает решения
Многие чиновники не в восторге от исследований ФСО и говорят, что «цифры почти всегда совпадают с замерами, а вот аналитика оставляет желать лучшего».
Капитал страны 02:40
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Наука
Новое лечение последствий коронавируса придумали в НГУ
ToDay News Ufa 06:14
Общество
Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете
Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
Взгляд.ру 07:50
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
Культура
Сергей Собянин поздравил с 75-летием композитора Алексея Рыбникова
Агентство Москва 06:51