Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля. Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС.
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Евро вырос до 82 рублей впервые с мая

РИА Новости05:05

Курс евро превысил ₽82 впервые с 4 мая

РБК05:15

Курс евро повысился до 82 рублей

Газета.Ru05:06

Курс евро взлетел

Lenta.ru05:21

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Комсомольская правда05:03

Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая

Ведомости05:02

Евро поднялся выше 82 рублей впервые с начала мая

Коммерсантъ05:00
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия

РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств

Известия вчера в 12:47
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Общество

В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии

Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
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Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
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Авто

Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России

Второй по доступности MINI Countryman Cooper D ALL4, который доступен от 2,5 млн рублей, приводится в движение 2, 0-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с.
Тарантас Ньюс 07:17
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

RT на русском 07:56
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21
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Шоу-бизнес

Агутин признался, что изменял Анжелике Варум

Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
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Футбол

«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти

«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
1
Футбол

В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:11
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
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Авто

В июне производство легковых автомобилей в России рухнуло на 24%

В июне производство легковых автомобилей в России рухнуло на 24%, по итогам первого полугодия показатель упал на 34,9%. Все за шесть месяцев 2020 года в России было выпущено 510 тыс. легковых автомобилей.
МедиаПоток 05:33
2
Общество

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проводят обыски

Следователи проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
ТАСС 07:11
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:57
513
Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

REGNUM вчера в 18:49
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Технологии

«ВКонтакте» тестирует систему распознавания неприличных жестов

Rambler News Service 06:20
Происшествия

Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании

Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости 07:28
Общество

Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Политика

Песков назвал удачей работу с Путиным

Дмитрий Песков прокомментировал свою работу в качестве пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина и назвал ее большой удачей.
BFM.ru 06:48
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Общество

Мэр Хабаровска: участники митингов работают за деньги

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги.
URA.Ru 03:38
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Религия

Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии

Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Происшествия

Адвокат сообщил о новых делах против основателя «Омбудсмена полиции»

В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова расследуются еще два уголовных дела, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
РБК 07:21
7
Происшествия

Главврач волгоградской поликлиники умерла от COVID-19

РИА Новости 07:44
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Политика

В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений

Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
2
Политика

NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая

Пока проект находится в стадии разработки, Дональд Трамп может его не подписать.
Evo-rus.com 08:07
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Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53
Автоспорт

Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 16-е время (+2,289).
Газета.Ru 06:53
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Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 15 июля в 10:51
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Футбол

КДК РФС оштрафовал Карпина и Кикнадзе

Комитет по этике РФС (КДК РФС) оштрафовал гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе и главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Soccer.ru 07:37
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и социальные объекты

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
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Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Ввод в эксплуатацию трассы M12 "Москва-Казань" планируется к 2024 году, инвестиции составят 650 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Вести.Ru 05:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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