Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля. Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС.
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Курс евро взлетел

Lenta.ru05:21

Евро поднялся выше 82 рублей впервые с начала мая

Коммерсантъ05:00

Курс евро повысился до 82 рублей

Газета.Ru05:06

Евро вырос до 82 рублей впервые с мая

РИА Новости05:05

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Комсомольская правда05:03

Курс евро превысил ₽82 впервые с 4 мая

РБК05:15

Курс рубля снизился к доллару и евро в начале торгов пятницы

Интерфакс03:36
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Происшествия

Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки

Ранее ТАСС сообщал о том, что в получении взятки в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов подозревают заместителя председателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева.
ТАСС 06:44
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Политика

Президенту доложено о позиции организаторов «Бессмертного полка»

Вести.Ru 06:43
Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 06:53
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
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Авто

Chery показала салон российского кроссовера Tiggo 7 Pro

Цены Chery Tiggo 7 Pro будут названы позднее.
Автомобили.ру 05:57
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Футбол

В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.
Газета.Ru 06:47
Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
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Культура

Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием

Культуромания 05:06
Общество

Тюменец снял на видео 92-летнего ветерана, копающегося в мусорном баке

Новости Тюмени 72.ru вчера в 11:42
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Политика

В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений

Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 02:11
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Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Тверской области

24-летнюю жительницу Твери искали 4 дня. Как стало известно, девушку убили, следователи уже установили и задержали подозреваемого.
ГТРК Тверь 05:43
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Общество

Восток и центр Москвы назвали самыми опасными районами в городе

Самыми опасными названы районы Северное Измайлово, Перово, Таганский и Люблино.
РИАМО 06:41
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Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

РБК 05:40
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Космос

Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли

Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы вчера в 02:59
Общество

Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
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Происшествия

Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
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Армия и оружие

Натурализованный гражданин Эстонии погиб в Донбассе

Гражданин Эстонии Николай Ильин погиб 13 июля в ходе боестолкновений в Донбассе, он был медиком в подразделениях вооруженных сил Украины.
ИА Красная Весна 01:21
Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:02
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Игры

«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II

3DNews 04:56
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Происшествия

В Башкирии обнаружили тело утонувшего мальчика

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Происшествия

«Омбудсмен полиции» стал фигурантом уже семи уголовных дел

В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.
Интерфакс 05:37
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Новый Xiaomi Mi Mix 2020 позирует на качественных рендерах в сети

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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
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Общество

В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки

В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
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Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
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Митингующие у здания Верховной рады устроили потасовку с полицией

РИА Новости 04:12
Общество

Алексея Навального поместили под подписку о невыезде по делу о клевете

Политик Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете, его поместили под подписку о невыезде.
Дождь 05:54
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