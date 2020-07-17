Финансы
RT на русскомКурс евро впервые с 4 мая превысил 82 рубля
В пятницу, 17 июля, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В середине дня курс евро рос на 0,7% и впервые с 4 мая достигал отметки 82,09 рубля. При этом курс доллара поднимался на 0,5% — до 71,89 рубля.
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Культура
Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Газета Культура 08:04
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
Наряду с представителями руководства «Ренейссанс Констракшн» на стройку прибыл посол Узбекистана (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 07:42
Происшествия
В Челнах женщина перевела более $100 тыс. мошенникам за электромобиль
Женщина связалась с продавцом и перевела ему на счет более $100 тысяч (около 7,1 млн рублей).
Реальное время 08:23
Космос
США запустят военную станцию «Падающая звезда» для покорения космоса
Минобороны США подписали соглашение с Sierra Nevada, согласно которому компания обязуется создать военную космическую станцию.
Discover24 04:47
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news 15 июля в 20:55
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
CT news вчера в 05:59
Здоровье
В Волгограде из-за коронавируса умерла главврач поликлиники
По последним данным, в Волгоградской области коронавирусом заразились 7 879 человек, 4 547 — выздоровели, 52 — скончались.
Говорит Москва 07:52
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 15 июля в 10:51
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 10:26
Политика
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Общество
Стали известны сроки запуска «Китайского Uber» в первых городах России
Компания называет себя официальным представителям DiDi в России и предлагает соискателям доход от 7 тыс. руб. с ежедневными выплатами, брендированный автомобиль, самостоятельный выбор заказов и бонусы без комиссий.
РБК 08:57
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
Задержанному Александру Гайдуку вменяют мошенничество на 10 млн рублей
Злоумышленника задержали при получении 2 млн рублей, а всего задокументировано получение 10 млн рублей.
Четвертая Власть 06:53
Общество
Треть респондентов в мире считает равной оплату труда женщин и мужчин
Более трети (34%) опрошенных жителей планеты отмечают, что труд мужчин и женщин в их странах оплачивается одинаково.
Известия 08:37
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета вчера в 08:27
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 06:50
Футбол
Нападающий «Сельты» Смолов тренировался отдельно от общей группы
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов в пятницу тренировался индивидуально из-за проблем с пахом, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
РИА Новости 07:46
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в твиттере объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Общество
Скончалась экс-министр образования Светлана Копешкина
Пенза-Пресс 08:59
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Политика
Китай об отношениях с США: Воробей не поймет чаяний лебедя
«Воробей не сможет понять чаяний лебедя», – добавила она.
Взгляд.ру 08:50
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45