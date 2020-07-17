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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.В источнике
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РБК

Курс евро превысил ₽82 впервые с 4 мая

РБК05:15
Финмаркет

Рубль днем несколько сократил потери к доллару и евро

Финмаркет09:32
RT на русском

Курс евро впервые с 4 мая превысил 82 рубля

RT на русском08:46
Lenta.ru

Курс евро взлетел

Lenta.ru05:21
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

Коммерсантъ10:05
Газета.Ru

Курс евро повысился до 82 рублей

Газета.Ru05:06
РИА Новости

Евро вырос до 82 рублей впервые с мая

РИА Новости05:05
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК22:51
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Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости11:15
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Против создателя «Омбудсмена полиции» Воронцова возбудили еще два дела

Два уголовных дела об оскорблении представителей власти (ст. 319 УК РФ) возбуждены в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ09:34
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Крупнейший взлом Twitter, Tesla обогнала BTC. Главные новости за 5 минут

Понедельник Акции Tesla подорожали до $1790 и обошли биткоин по доходности С марта 2020 г. стоимость ценных бумаг компании Илона Маска выросла на 410%, в то же время первая криптовалюта принесла инвесторам только 80% прибыли.
РБК11:28
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Власти Приморья ответили на сообщения о запугивании жителей COVID-19

Провокацией назвал информацию о рассылке региональными властями инструкции журналистам по запугиванию жителей, участвующих в несанкционированных митингах в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, риском заражения коронавирусом,заместитель губернатора Антон Волошко, 12 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна09:49
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Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Господин Лариш подтвердил, что знаком с господином Сафроновым, однако в профессиональном плане они общались исключительно как коллеги «на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности».
Коммерсантъ06:14
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