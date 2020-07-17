Финансы
Российская газетаКурс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
По состоянию на 12.06 по Мск курс евро на Московской бирже дошел до отметки 82,07 рубля. На данный момент котировки колеблются на уровне 81,94 рубля за единицу европейской валюты. По данным статистики, с начала 2020 года курс евро вырос на 9,14 рубля.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Здоровье
Перспективные лекарства от коронавируса назвал доктор Мясников
Российский телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников назвал перспективное лекарство против коронавируса, созданное на основе антител.
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Единоборства
Конор МакГрегор ответил на пародию Серхио Рамоса
FightTime.ru 14:06
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на трассе Чита-Забайкальск
На трассе Чита-Забайкальск 19 июля столкнулись три автомобиля.
ZAB.RU 05:05
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде
На сайте российского Минобороны появился раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду.
RT на русском 19:53
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Футбол
Киевское «Динамо» завоевало серебряные медали УПЛ
Sport24.ru 14:27
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Общество
«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина
Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
Сахалин.Инфо 18:19
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10
Наука
С вирусами помогает бороться куркума
Куркума может помогать бороться с обычными и опасными вирусами, однако ее эффективность в отношении альфа-коронавирусов оказалась низкой.
Газета DAILY 09:35
Общество
Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов России
Неблагоприятные погодные явления ожидаются в ряде регионов России, где ранее отмечалась жаркая погода.
RT на русском 18:08
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv вчера в 02:52
Происшествия
Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
Интерфакс 18:46
Происшествия
Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве
РИА Новости 09:14
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Футбол
Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 14:07
Политика
Reuters: в Германии просят США не выводить войска
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране.
Газета.Ru 15:51
Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
Bookmaker-ratings.ru 00:36
Интернет
Новый троян угрожает сотням приложений Android, включая Google Play
Новое вредоносное программное обеспечение, угрожающее приложениям на Android, обнаружено компания ThreatFabric, об этом 19 июля сообщается на ixbt.com.
ИА Красная Весна 13:52