Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
Миллиардер Троценко приостановил сделку по покупке актива Босова
Компания AEON миллиардера Романа Троценко опровергла информацию о закрытии сделки с наследниками Дмитрия Босова по покупке доли в Арктической горной компании (АГК).
Компания 00:59
Общество
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса
Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.
РБК вчера в 12:25
Киберспорт
Twitch разблокировала канал bratishkinoff
Twitch сняла бан с канала Владимира bratishkinoff Братишкина. Канал стримера был недоступен чуть больше суток.
CyberSport.ru вчера в 12:47
Происшествия
Челябинец зарезал свою жену на глазах у детей
Убийство было совершено на глазах маленьких дочерей.
REGNUM вчера в 12:00
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Происшествия
Тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без воды
Сегодня в Южно-Сахалинске произошла еще одна авария на водопроводе в районе пересечения улиц Чехова и Компроспекта.
АСТВ 00:13
Происшествия
Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена
Тункинский район, Бурятия, 29 июля 2020, 12:07 — REGNUM Для участия в поисках на земле пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 направились 19 сотрудников республиканской поисково-спасательной службы.
REGNUM вчера в 05:07
Футбол
Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»
Известия вчера в 19:52
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 05:12
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17
Число пострадавших в результате взрыва в ресторане в японской префектуре Фукусима выросло до 17, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:26
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
Финансы
В России вновь предупредили о «двойном обмане» в финансовых операциях
«В Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — объяснил представитель Центробанка РФ.
REGNUM вчера в 20:51
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Испанский футбольный клуб «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
Известия вчера в 17:54
Политика
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Президент Путин не комментирует события в регионе — не считая беседы с Михаилом Дегтяревым, когда он назвал предстоящую ему работу в Хабаровске "работой в прямом смысле слова в интересах людей".
РИА Новости 01:00
Экономика
В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
Футбол
Уволенный гендиректор «Химок»: предположу, мне не простили выход в РПЛ
Бывший генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба, передает "СЭ".
Газета.Ru вчера в 12:43
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили 28 июля в 23:11
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Известия вчера в 06:52
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Политика
Особое мнение: Константин Сонин
Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
Эхо Москвы вчера в 12:48
Технологии
Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для разработчиков с дальнейшими улучшениями «Пуска»
На прошлой неделе Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 20H2 Insider Preview, которая несёт в себе множество функций, таких, как обновлённое меню «Пуск», ранее доступных как раз только разработчикам.
3DNews вчера в 15:27
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
РБК вчера в 15:38
Интернет
«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
После волны пользовательского негатива в «Яндексе» уточнили, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений.
Telesputnik.ru 28 июля в 11:27
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17