Финансы
RuNews24.ruКурс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля
Стоимость европейской валюты выросла до 84,04 рубля. Этот показатель является максимальным с 22 апреля текущего года. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 15:12 мск падал на 25 копеек до 71,49 рубля.
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Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
РИА Новости 06:25
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Экономика
Российский сельхозсектор показал устойчивость к пандемии коронавируса
Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции
Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей.
Новые автомобили 00:13
Футбол
Рыночная стоимость Влашича увеличилась до 22 млн евро
Матиас Норманн показал рост в цене на € 2,7 млн. Недалеко от него в росте стоимости ушёл Хвич Кварацхелия — плюс € 2,2 млн евро.
CT news 03:44
Общество
В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
РИА Новости вчера в 17:32
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Здоровье
Доктор Мясников назвал медицинские отличия людей разного цвета кожи
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал медицинские отличия у людей разного цвета кожи.
Lenta.ru 04:09
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
Если говорить про габариты нового Geely Preface, то они будут даже чуть больше чем, у седана Volvo S60.
Тарантас Ньюс 03:56
Политика
Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам
«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
Взгляд.ру 06:18
Политика
В Киеве неизвестные совершили нападение на журналистов
Киев, 30 июля 2020, 11:09 — REGNUM Боевики неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали членов коллектива телеканала КРТ, вышедших на акцию протеста к зданию Национального совета по вопросам теле‑ и радиовещания Украины.
REGNUM 04:09
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году.
ТАСС Наука 28 июля в 06:37
Киберспорт
Twitch-канал Zeus был заблокирован
Даниил Тесленко - Zeus, бывший капитан состава Natus Vincere по CS:GO сообщил о том, что его twitch-канал был заблокирован.
Vprognoze.ru вчера в 22:58
Авто
Производство электрического Hummer начнется осенью 2021 года
В Сети появился тизер возрожденного Hummer, производство которого должно начаться уже осенью следующего года.
Discover24 06:06
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Здоровье
В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели
В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
Дни24 вчера в 03:56
Политика
Депутаты Лебедев и Щапов отрицают виды на жительство за рубежом
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов опроверг наличие вида на жительство (ВНЖ) в Испании, а вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев — наличие грин-карты США.
Коммерсантъ 06:35
Кино
Universal договорилась о показе фильма «Форсаж 9» в кинотеатрах
Американская компания Universal договорилась с сетью кинотеатров AMC о показах фильма «Форсаж 9». Об этом в среду, 29 июля, сообщила «Газета.ру».
Известия вчера в 21:56
Экономика
Прибыль Сбербанка за полугодие упала на 39%. Что будет с дивидендами
Сбербанк отчитался о падении чистой прибыли за первое полугодие на 39,8% по сравнению с прошлогодними результатами.
РБК 06:36
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57