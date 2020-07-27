Финансы
Москва 24Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2020 года
Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля 2020 года, следует из данных торгов по состоянию на 15:12 по московскому времени. По сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов евро вырос на 0,56%. Таким образом, евро сейчас стоит 84,05 рубля.
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Наука
Количество осадков повлияло на таяние вечной мерзлоты на Аляске
Актуальные Новости вчера в 01:39
Общество
В Белоруссии задержали бойцов ЧВК
По словам представителя силовых структур Белоруссии, пожелавшего остаться инкогнито, Милаев является сотрудником частной военной компании "Мар", как и все остальные задержанные с ним россияне.
Pravda.Ru вчера в 11:24
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
Политика
Опрос: Трамп продолжает проигрывать Байдену
Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу США Дональда Трампа на 9%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Reuters и социологической службы Ipsos.
Вестник Кавказа вчера в 09:06
Общество
В России определили срок гибели коронавируса в воде
Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия вчера в 18:30
Общество
В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
РИА Новости вчера в 17:32
Политика
Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России
Глава Белого дома напомнил, что Германия платит России миллиарды долларов за энергию, и возмутился, почему США должны защищать страну от Москвы.
Известия 01:00
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда вчера в 04:35
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Известия вчера в 06:52
Политика
Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой.
РБК вчера в 14:30
Футбол
Защитник «Аякса» Велтман стал игроком «Брайтона»
Защитник амстердамского "Аякса" Йоел Велтман перешел в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Брайтон энд Хоув Альбион".
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия вчера в 18:19
Политика
В России прокомментировали задержание «боевиков ЧВК» в Белоруссии
Российские политики и эксперты прокомментировали задержание 33 "боевиков ЧВК" в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 13:03
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия
Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена
REGNUM вчера в 05:07
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Единоборства
Олейник раскритиковал Яна за оскорбления белорусского бойца
CT news 28 июля в 09:07
Происшествия
Арестован заместитель министра здравоохранения Ростовской области
В ноябре 2019 года ФСБ задержала Станислава Беседовского и министра здравоохранения Татьяну Быковскую по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 13:51
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:50
Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК вчера в 21:31
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news 28 июля в 16:54
Общество
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей
В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия вчера в 09:18
Экономика
В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
Политика
В Прикамье 5 кандидатов подали документы на выборы губернатора региона
В Пермском крае 5 кандидатов подали документы на выборы губернатора региона.
Пермь открытая вчера в 09:45
Хоккей
Панарин признан самым ценным игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне
CT news вчера в 15:59