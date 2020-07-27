Финансы
Вечерняя МоскваКурс евро превысил 85 рублей впервые с 2 апреля
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2 апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Как уточняется, стоимость евро расчетами «завтра» составила 85,01 рубля, увеличившись на 94 копейки.
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Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Политика
Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
Общество
Поправки в правила выплаты пенсий подготовил Минтруд
В документе указано, что даже после перехода на другой способ получения выплаты право выбрать желаемую дату доставки пенсии будет закреплено за пенсионером.
Live24 02:58
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Игры
За сутки Grounded возглавила список самых продаваемых игр в Steam
REGNUM вчера в 08:49
Единоборства
Исмаилов пожелал скорейшего выздоровления Александру Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал своего бывшего соперника Александра Емельяненко.
RT на русском 03:42
Транспорт
Рейды по проверке масочного режима проходят в метро Москвы
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, но если пассажир соглашается надеть маску и перчатки, то санкции ему не грозят.
Комсомольская правда 28 июля в 12:49
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Экономика
Что ждет россиян в августе 2020 года
С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
Коммерсантъ 05:39
Наука
Частота прибрежных наводнений к концу века может увеличиться на 50%
К концу XXI века наводнения во всех прибрежных регионах Земли станут происходить примерно на 50% чаще.
ТАСС Наука 11:00
Политика
Как Лукашенко взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Первые сведения из сообщения официозного белорусского агентства БЕЛТА со ссылкой на «правоохранительные органы»: после получения информации о прибытии в республику «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» в санатории под Минском были задержаны 32 мужчины.
Новая газета 03:38
Финансы
До конца лета рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению
По нашим ожиданиям, в ближайшее время доллар может продолжить умеренное ослабление, в то же время динамика ослабления американской валюты будет носить весьма сдержанный характер.
REGNUM 05:54
Авто
Skoda Octavia обзавелась новым мотором
Автомобиль в кузовах универсала и хэтчбека будет предлагаться с новым 1,0-литровым агрегатом, который сочетается с «механикой».
32CARS.ru 14:55
Космос
В Заволжском музее наблюдают за яркой кометой
В июльские ночи этого лета на небе можно было увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE). Она стала самой яркой на небесах за последние 7 лет.
Кинешемец.RU 07:02
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
Здоровье
Первая собака, заболевшая коронавирусом в США, умерла
В США умерла немецкая овчарка, которая стала первой собакой, заразившейся коронавирусом в стране.
Аргументы недели 16:01
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Авто
Российский авторынок покинули семь автомобилей
Тарантас Ньюс 04:25
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета вчера в 03:14
Происшествия
Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды
Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков.
Lenta.ru 15:03
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 28 июля в 08:46
Шоу-бизнес
Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
Bimru.ru 27 июля в 09:12