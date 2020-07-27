Финансы

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваКурс евро превысил 85 рублей впервые с 2 апреля

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2 апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Как уточняется, стоимость евро расчетами «завтра» составила 85,01 рубля, увеличившись на 94 копейки.
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Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК28 июля в 08:46

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

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Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

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Курс евро превысил 85 рублей

RT на русском28 июля в 08:48

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
9
Общество

Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей

Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
47
Политика

Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
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Общество

Поправки в правила выплаты пенсий подготовил Минтруд

В документе указано, что даже после перехода на другой способ получения выплаты право выбрать желаемую дату доставки пенсии будет закреплено за пенсионером.
Live24 02:58
37
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Игры

За сутки Grounded возглавила список самых продаваемых игр в Steam

REGNUM вчера в 08:49
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Единоборства

Исмаилов пожелал скорейшего выздоровления Александру Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал своего бывшего соперника Александра Емельяненко.
RT на русском 03:42
Транспорт

Рейды по проверке масочного режима проходят в метро Москвы

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, но если пассажир соглашается надеть маску и перчатки, то санкции ему не грозят.
Комсомольская правда 28 июля в 12:49
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Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
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Экономика

Что ждет россиян в августе 2020 года

С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
Коммерсантъ 05:39
30
Наука

Частота прибрежных наводнений к концу века может увеличиться на 50%

К концу XXI века наводнения во всех прибрежных регионах Земли станут происходить примерно на 50% чаще.
ТАСС Наука 11:00
Политика

Как Лукашенко взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами

Первые сведения из сообщения официозного белорусского агентства БЕЛТА со ссылкой на «правоохранительные органы»: после получения информации о прибытии в республику «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» в санатории под Минском были задержаны 32 мужчины.
Новая газета 03:38
Финансы

До конца лета рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению

По нашим ожиданиям, в ближайшее время доллар может продолжить умеренное ослабление, в то же время динамика ослабления американской валюты будет носить весьма сдержанный характер.
REGNUM 05:54
1
Авто

Skoda Octavia обзавелась новым мотором

Автомобиль в кузовах универсала и хэтчбека будет предлагаться с новым 1,0-литровым агрегатом, который сочетается с «механикой».
32CARS.ru 14:55
Космос

В Заволжском музее наблюдают за яркой кометой

В июльские ночи этого лета на небе можно было увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE). Она стала самой яркой на небесах за последние 7 лет.
Кинешемец.RU 07:02
Шоу-бизнес

«Идеальна»: Хилькевич в нижнем белье восхитила подписчиков

NewInform 11:31
Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
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Здоровье

Первая собака, заболевшая коронавирусом в США, умерла

В США умерла немецкая овчарка, которая стала первой собакой, заразившейся коронавирусом в стране.
Аргументы недели 16:01
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
11
Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
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Авто

Российский авторынок покинули семь автомобилей

Тарантас Ньюс 04:25
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Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета вчера в 03:14
11
Армия и оружие

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

РБК 14:03
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Происшествия

Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды

Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков.
Lenta.ru 15:03
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Политика

Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания

Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 28 июля в 08:46
5
Космос

Создатель марсианского вертолета рассказал о рисках миссии

Газета.Ru 08:00
Шоу-бизнес

Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения

Bimru.ru 27 июля в 09:12
9
Общество

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Ведомости 15:42
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