Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
Читать в источнике
Оценить522
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Политика
Трамп допустил возможность переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов.
Вести.Ru 09:18
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
Шоу-бизнес
Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы
Культуромания вчера в 03:28
Наука
Программировать сновидения научились американские ученые
Соловей.Инфо 08:55
Наука
Инъекции ботокса могут уменьшить депрессию
Доктор 07:50
Политика
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
РИА Новости вчера в 11:41
Киберспорт
Скоро в Epic Games Store появится «система достижений»
Вашингтон, 30 июля 2020, 12:50 — REGNUM Представители магазина Epic Games Store работают над созданием «системы достижений».
REGNUM 05:50
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Технологии
В России создали «тамагочи для хакеров»
В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
Ferra 11:50
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Общество
Трамп пообещал разобраться с Amazon, Apple, Facebook и Google
Ранее глава комитета Конгресса по антимонопольной политике Дэвид Сициллин заявил, что парламентское расследование установило: Amazon, Apple, Google и Facebook злоупотребляли доминированием на рынке «разрушительными и вредными способами».
ИА REX 09:20
Космос
Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути
Научная Россия 04:19
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
В интервью изданию «Аргументы и факты» профессор Верткин перечислил сигналы организма, которые опасно игнорировать, поскольку они могут оказаться признаками рака на ранней стадии.
MedikForum.ru 10:40
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Здоровье
Популярное в России блюдо признано опасным для сосудов и сердца
Мариса Мур уточнила, если в организме и так много «плохого» холестерина, злоупотребление картофельным пюре может привести к инсульту.
Говорит Уфа 06:02
Происшествия
Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Ефремова на 6 месяцев
Слушания по существу уголовного дела Михаила Ефремова назначены в Пресненском районном суде на 5 августа.
Российская газета 10:09
Авто
Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class
В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru вчера в 07:53
Футбол
Саудовцы передумали покупать «Ньюкасл»
Саудовцы были согласны заплатить за клуб 300 миллионов фунтов. Эшли уже получил задаток в 5% от суммы, который придётся вернуть.
Вести.Ru 11:38
Общество
Суд отказал «Мемориалу» в предоставлении данных о советских прокурорах
Правозащитному центру «Мемориал» отказано в предоставлении информации об 11 советских прокурорах, которые участвовали в работе так называемых сталинских «троек».
Городовой 07:09
Общество
Названа главная угроза для человечества
Загрязнение воздуха названо главной угрозой для человеческой популяции.
Lenta.ru 11:21
Общество
Суд в Москве расторг брак сына экс-генпрокурора Чайки с супругой
Агентство Москва 11:08
Игры
Опрос: 84% британских игроков больше ждут PlayStation 5, а не Xbox Series X
Выхода приставки ожидают 84% опрошенных, тогда как Xbox Series X мечтают получить 16% респондентов.
Evo-rus.com 07:48
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News 08:28
Здоровье
Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы
Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия
Затонувший броневик нашли в Керченском проливе
В Керченском проливе на глубине около 8 м нашли бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), затонувшую во время патриотической акции.
Газета.Ru 10:58