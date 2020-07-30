Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
Читать в источнике
Комментировать811

Подробнее о событии

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ru06:39

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК28 июля в 08:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
277
Политика

Трамп допустил возможность переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов.
Вести.Ru 09:18
309
Шоу-бизнес

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения

Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
2
Шоу-бизнес

Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы

Культуромания вчера в 03:28
119
Наука

Программировать сновидения научились американские ученые

Соловей.Инфо 08:55
40
Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

Live24 04:48
31
Наука

Инъекции ботокса могут уменьшить депрессию

Доктор 07:50
1
Политика

Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
РИА Новости вчера в 11:41
10
Киберспорт

Скоро в Epic Games Store появится «система достижений»

Вашингтон, 30 июля 2020, 12:50 — REGNUM Представители магазина Epic Games Store работают над созданием «системы достижений».
REGNUM 05:50
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
416
Игры

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK вчера в 10:29
5
Технологии

В России создали «тамагочи для хакеров»

В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
Ferra 11:50
Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
238
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
9
Общество

Трамп пообещал разобраться с Amazon, Apple, Facebook и Google

Ранее глава комитета Конгресса по антимонопольной политике Дэвид Сициллин заявил, что парламентское расследование установило: Amazon, Apple, Google и Facebook злоупотребляли доминированием на рынке «разрушительными и вредными способами».
ИА REX 09:20
12
Космос

Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути

Научная Россия 04:19
Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

В интервью изданию «Аргументы и факты» профессор Верткин перечислил сигналы организма, которые опасно игнорировать, поскольку они могут оказаться признаками рака на ранней стадии.
MedikForum.ru 10:40
19
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Здоровье

Популярное в России блюдо признано опасным для сосудов и сердца

Мариса Мур уточнила, если в организме и так много «плохого» холестерина, злоупотребление картофельным пюре может привести к инсульту.
Говорит Уфа 06:02
21
Происшествия

Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Ефремова на 6 месяцев

Слушания по существу уголовного дела Михаила Ефремова назначены в Пресненском районном суде на 5 августа.
Российская газета 10:09
654
Авто

Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class

В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru вчера в 07:53
Футбол

Саудовцы передумали покупать «Ньюкасл»

Саудовцы были согласны заплатить за клуб 300 миллионов фунтов. Эшли уже получил задаток в 5% от суммы, который придётся вернуть.
Вести.Ru 11:38
Общество

Суд отказал «Мемориалу» в предоставлении данных о советских прокурорах

Правозащитному центру «Мемориал» отказано в предоставлении информации об 11 советских прокурорах, которые участвовали в работе так называемых сталинских «троек».
Городовой 07:09
67
Наука

В парижском меде нашли свинец после пожара в Нотр-Даме

Дилетант 10:42
Общество

Названа главная угроза для человечества

Загрязнение воздуха названо главной угрозой для человеческой популяции.
Lenta.ru 11:21
Общество

Суд в Москве расторг брак сына экс-генпрокурора Чайки с супругой

Агентство Москва 11:08
15
Игры

Опрос: 84% британских игроков больше ждут PlayStation 5, а не Xbox Series X

Выхода приставки ожидают 84% опрошенных, тогда как Xbox Series X мечтают получить 16% респондентов.
Evo-rus.com 07:48
3
Шоу-бизнес

Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News 08:28
5
Здоровье

Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы

Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия

Затонувший броневик нашли в Керченском проливе

В Керченском проливе на глубине около 8 м нашли бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), затонувшую во время патриотической акции.
Газета.Ru 10:58
53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное