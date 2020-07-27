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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Курс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля

Стоимость европейской валюты выросла до 84,04 рубля. Этот показатель является максимальным с 22 апреля текущего года. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 15:12 мск падал на 25 копеек до 71,49 рубля.В источнике
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НТВ

Доллар — выше 73, евро — дороже 86: почему падает рубль

НТВ10:10
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17
Rambler News Service

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18
Москва 24

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК28 июля в 08:46
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
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Суркис - игрокам киевского «Динамо»: «Если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас»

Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас, - приводит слова президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса клубный сайт.
Евро-футбол.ру16:13
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ruвчера в 07:00
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news13:41
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ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости12:27
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