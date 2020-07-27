Финансы

Москва 24Москва 24Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2020 года

Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля 2020 года, следует из данных торгов по состоянию на 15:12 по московскому времени. По сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов евро вырос на 0,56%. Таким образом, евро сейчас стоит 84,05 рубля.
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Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей

Piter.tv03:50

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русском28 июля в 08:48

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС

Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
1K
Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

Моя Москва.онлайн 04:04
Политика

Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Единоборства

Исмаилов пожелал скорейшего выздоровления Александру Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал своего бывшего соперника Александра Емельяненко.
RT на русском 03:42
Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
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Происшествия

Прокурор попросил продлить Ефремову домашний арест

Прокурор выступил за продление срока домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП.
Известия 08:14
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
5
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Общество

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News.
Lenta.ru 08:21
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,3K
Футбол

Широков оценил выступления Смолова за «Сельту»

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился своим мнением по поводу закончившейся аренды нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в испанской «Сельте».
RT на русском 08:28
Общество

Семья Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов

РБК 08:19
469
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
102
Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
220
Шоу-бизнес

Фадеев опубликовал архивное фото 32-летней давности

На фото молодые студенты весело смеются, а у Фадеева блестят глаза и красные щеки.
RuNews24.ru 07:19
1
Шоу-бизнес

Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
48
Здоровье

Российский врач перечислил первые симптомы рака

Российский врач и руководитель Института амбулаторной терапии Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
Ferra 05:36
16
Политика

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
7
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1K
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
269
Общество

Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм

Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
REGNUM 07:22
245
Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
21
Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
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Культура

Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе

Общественное телевидение России 05:40
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Игры

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK вчера в 10:29
5
Шоу-бизнес

Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя

Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News вчера в 03:26
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Как работают Яндекс.Новости?
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