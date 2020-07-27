Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля 2020 года, следует из данных торгов по состоянию на 15:12 по московскому времени. По сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов евро вырос на 0,56%. Таким образом, евро сейчас стоит 84,05 рубля.

Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2020 года

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