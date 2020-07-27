Финансы
Москва 24Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2020 года
Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля 2020 года, следует из данных торгов по состоянию на 15:12 по московскому времени. По сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов евро вырос на 0,56%. Таким образом, евро сейчас стоит 84,05 рубля.
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Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС
Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
Моя Москва.онлайн 04:04
Политика
Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Единоборства
Исмаилов пожелал скорейшего выздоровления Александру Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал своего бывшего соперника Александра Емельяненко.
RT на русском 03:42
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Происшествия
Прокурор попросил продлить Ефремову домашний арест
Прокурор выступил за продление срока домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП.
Известия 08:14
Футбол
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Общество
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News.
Lenta.ru 08:21
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Футбол
Широков оценил выступления Смолова за «Сельту»
Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился своим мнением по поводу закончившейся аренды нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в испанской «Сельте».
RT на русском 08:28
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Шоу-бизнес
Фадеев опубликовал архивное фото 32-летней давности
На фото молодые студенты весело смеются, а у Фадеева блестят глаза и красные щеки.
RuNews24.ru 07:19
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
Здоровье
Российский врач перечислил первые симптомы рака
Российский врач и руководитель Института амбулаторной терапии Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
Ferra 05:36
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Общество
Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм
Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
REGNUM 07:22
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
Культура
Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе
Общественное телевидение России 05:40
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя
Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News вчера в 03:26