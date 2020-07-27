Финансы
Москва 24Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2020 года
Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля 2020 года, следует из данных торгов по состоянию на 15:12 по московскому времени. По сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов евро вырос на 0,56%. Таким образом, евро сейчас стоит 84,05 рубля.
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Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
Футбол
Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» еще на два года
Нападающий ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба продлил контракт с петербургским клубом сроком на два года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:36
Футбол
«Сочи» объявил об уходе Карапетяна
Нападающий Александр Карапетян покидает «Сочи». 31 июля завершается контракт форварда и продлен он не будет, сообщает пресс-служба клуба.
Советский спорт 17:29
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Политика
Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян
Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».
Известия 14:52
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Политика
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ 12:00
Футбол
Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Общество
Названы российские регионы с аномально теплым августом
Аномально теплый август ожидается в таких российских регионах, как Красноярский край и Якутия.
Lenta.ru 08:20
Игры
В GTA Online могут появиться Либерти-Сити и Нико Беллик
Cyber.sports.ru 12:46
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
Общество
СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
Финансы
Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новости 01:00
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Общество
Названа вероятная причина мора слонов в Ботсване
Известия 15:46
Экономика
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 17:40
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Здоровье
В Севастополе в два раза выросла смертность
За пятилетний период (2014–2019 гг.) в Севастополе естественная убыль населения увеличилась более чем в 2 раза, говорится в отчёте.
ForPost 12:00
Происшествия
Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды
Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков.
Lenta.ru 15:03
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
Армия и оружие
В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков
В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
Дни24 04:05