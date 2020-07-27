Финансы

Москва 24Москва 24Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2020 года

Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля 2020 года, следует из данных торгов по состоянию на 15:12 по московскому времени. По сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов евро вырос на 0,56%. Таким образом, евро сейчас стоит 84,05 рубля.
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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Ведомости04:57

Курс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей

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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

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Евро поднялся выше 86 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:24

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50
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Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения

Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
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Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» еще на два года

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Футбол

«Сочи» объявил об уходе Карапетяна

Нападающий Александр Карапетян покидает «Сочи». 31 июля завершается контракт форварда и продлен он не будет, сообщает пресс-служба клуба.
Советский спорт 17:29
Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
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Космос

Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура со второй попытки

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Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян

Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».
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В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Политика

Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска

Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
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Футбол

Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино

В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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Общество

Названы российские регионы с аномально теплым августом

Аномально теплый август ожидается в таких российских регионах, как Красноярский край и Якутия.
Lenta.ru 08:20
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В GTA Online могут появиться Либерти-Сити и Нико Беллик

Cyber.sports.ru 12:46
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Автоспорт

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
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Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций

Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
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Общество

СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
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Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

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Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
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Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
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Названа вероятная причина мора слонов в Ботсване

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PayPal прекратил внутренние переводы в России

Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
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Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
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В Севастополе в два раза выросла смертность

За пятилетний период (2014–2019 гг.) в Севастополе естественная убыль населения увеличилась более чем в 2 раза, говорится в отчёте.
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Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды

Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков.
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Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

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На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч

Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
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Армия и оружие

В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков

В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
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