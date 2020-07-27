Финансы

ИзвестияИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Евро на бирже опустился ниже 85 рублей

Фонтанка.Рувчера в 03:22

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия28 июля в 09:00

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК28 июля в 08:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русском28 июля в 08:48
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Общество

Задержанных «вагнеровцев» заподозрили в подготовке терактов

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Анатолий Равков сообщил, что в отношении задержанных накануне 32 россиян и одного гражданина Белоруссии возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.
Интерфакс 02:43
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Общество

Минздрав изменит правила медосмотра водителей

В Минздраве работают над изменением правил медосвидетельствования для водителей, они будут готовы к концу года, рассказал РИА Новости замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Lenta.ru 02:11
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Шоу-бизнес

Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза

Paparazzi.ru 02:39
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Авто

Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV

Компания Skoda показала салон нового кроссовера Skoda Enyaq.
Новые автомобили вчера в 12:34
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа

Коммерсантъ 02:17
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Общество

Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга

Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия вчера в 18:19
8
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета вчера в 06:20
2
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
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Происшествия

Жительница Петербурга расчленила тело супруга после его смерти

Жительница Санкт-Петербурга расчленила и упаковала в пакеты тело своего супруга.
Известия 02:16
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Происшествия

Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»

Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру вчера в 13:04
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Кино

Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году

Интересными российскому зрителю показались сериалы «Убивая Еву», снятый совместно США, Великобританией и Италией, и сериал «Миллиарды».
MOS.news 02:00
3
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в школах страны не будут вводить дистанционное обучение, а учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.
Страна Советов on-line 27 июля в 11:00
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Игры

Кодзима и все-все-все: новый документальный фильм расскажет историю PlayStation в сентябре

Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.
3DNews 02:18
Политика

Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей

Если соцсеть в течение 30 дней не уведомит Анкару о назначении представителя, то ей грозит штраф. Также возможна блокировка ресурса.
Говорит Москва вчера в 04:57
16
Общество

В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса

Часть мемориального комплекса "Свет памяти", который открылся в Кемерово у президентского кадетского училища в воскресенье, 26 июля, обрушилась, подрядчик устраняет последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
РИА Новости 02:29
1
Политика

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
15
Общество

Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов

Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
РИА Новости 01:16
56
Общество

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
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Экономика

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс 28 июля в 09:01
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Футбол

«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
1
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
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Футбол

«Рубин» объявил о подписании полузащитника Олега Шатова

Полузащитник Олег Шатов, ранее в среду покинувший петербургский "Зенит", подписал контракт с казанским "Рубином".
МК-Спорт вчера в 12:01
Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 28 июля в 15:37
90
Общество

Братьев Ротенбергов заподозрили в обходе санкций США с помощью картин

Коммерсантъ вчера в 16:59
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Экономика

Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес

Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Как работают Яндекс.Новости?
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