Финансы
Российская газетаКурс евро превысил 84 рубля впервые за 4 года
Рубль продолжает дешеветь к основным валютам на торгах в четверг, следует из данных Московской биржи. Так, курсы доллара и евро достигли показателей весны 2016 года. Евро на 11:12 мск добирался до отметки 84,02 рубля, чего не было с марта 2016 года.
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