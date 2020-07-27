Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
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Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля. При этом, как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 15:12 (мск) снижался на 25 копеек, до 71,49 рубля.В источнике
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