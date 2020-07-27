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РИА Новости
РИА Новости

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля. При этом, как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 15:12 (мск) снижался на 25 копеек, до 71,49 рубля.В источнике
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Эхо Москвы

Евро поднялся выше 84 рублей впервые за три месяца

Эхо Москвы09:33
Rambler News Service

Курс евро поднялся выше 84 рублей

Rambler News Service08:28
Вести.Ru

Евро и золото дорожают: евро превысило 84 рубля впервые с апреля

Вести.Ru09:02
РБК

Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля

РБК08:34
Газета.Ru

Евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Газета.Ru08:17
Forbes

Евро впервые за три месяца превысил 84 рубля

Forbes08:24
Утро.ru

Результат конфликта между США и Китаем: курс евро превысил 83 рубля

Утро.ru24 июля в 03:47
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
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