Финансы
Rambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей
По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Цена на нефть упала до 11 долларов
Стоимость июньского фьючерса на американскую нефть WTI упала до 11 долларов за баррель в ходе торгов во вторник, 21 апреля, на Лондонской бирже ICE.
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Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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Греф допустил долгий кризис в России из-за коронавируса
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"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Экономика
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Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
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Политика
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По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
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Общество
В Подмосковье могут продлить режим самоизоляции на майские праздники
Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
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Экономика
Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги
Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
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Стало известно, как коронавирус разрушает сосуды и весь организм
Ответственная за продолжающуюся пандемию болезнь COVID-19 может вызывать полиорганную недостаточность после поражения кровеносных сосудов по всему организму человека, что было обнаружено в новом исследовании, которое на прошлой неделе опубликовал Lancet.
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Игра World of Tanks отмечает свой 10-летний юбилей
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Газета.Ru вчера в 12:03
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В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
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