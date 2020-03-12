Финансы

Псковская Лента НовостейПсковская Лента НовостейБиржевой курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля

Отметку в 84 рубля единая европейская валюта преодолела впервые с февраля 2016 года, пишет "Коммерсант". Доллар на Московской бирже к 12:00 мск подорожал на 1,6 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 74,54 рубля.
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Курс евро превысил 84 рубля

Life.ru05:08

Курс доллара на Мосбирже превысил 73 рубля впервые с марта 2016 года

Известиявчера в 15:56

Курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля

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РБК03:09

Доллар превысил 74 руб., евро — 84 руб. впервые за четыре года

Коммерсантъ05:02

Курс евро превысил 84 рубля впервые с февраля 2016 года

ТАСС04:46
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