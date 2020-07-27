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Курс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля.В источнике
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RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46
Взгляд.ру

Евро превысил 85 рублей

Взгляд.рувчера в 08:52
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17
Газета.Ru

Евро превысил 85 рублей

Газета.Ruвчера в 08:39
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40
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В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русскомвчера в 14:18

Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили

В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
Новые автомобили27 июля в 12:21
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Новая разновидность супергероев на экранах домашних кинотеатров

Новая разновидность супергероев на экранах домашних кинотеатров На Netflix вышел боевик Джины Принс-Байтвуд «Бессмертная гвардия» (The Old Guard) с Шарлиз Терон в главной роли бессмертной воительницы, вместе со своей командой рутинно спасающей мир последние пару тысяч лет.
Коммерсантъ18:38
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Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»

Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс17:00

В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни24вчера в 05:25
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