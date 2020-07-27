Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов в среду, 29 июля. На это указывают данные Московской биржи. Курс доллара опустился на 13 копеек и составил 72,46 рубля.

Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов

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