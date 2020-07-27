Финансы
Газета.RuРубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов
Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов в среду, 29 июля. На это указывают данные Московской биржи. Курс доллара опустился на 13 копеек и составил 72,46 рубля.
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Происшествия
Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела
RT на русском 05:11
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Политика
Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями
В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам является объектом таких ограничительных мер со стороны Вашингтона.
РБК 05:13
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Общество
Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета
К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.
РБК 05:02
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Армия и оружие
Ракетные войска подняли по тревоге в Саратовской области
Как сообщает сайт телеканала «Звезда», сегодня утром начались очередные учения ракетных войск в Саратовской области.
АиФ Саратов 05:16
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева выходит замуж в сентябре
Свершилось то, чего одни ждали, другие считали маловероятным. Маргарита Грачева, лишенная рук мужем-ревнивцев, снова собирается стать женой.
Оka.fm 04:45
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru вчера в 17:53
Армия и оружие
Иран провел запуск баллистических ракет во время учений
РИА Новости 03:29
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу 3 млн рублей
Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу на телеканале ТНТ под названием «Ты как я». За работу в нем телеведущий получит три миллиона рублей.
CT news 04:32
Общество
В США перенесли слушания с участием глав Amazon, Apple, Facebook и Google
Вашингтон, 26 июля 2020, 15:46 — REGNUM Слушания в Конгрессе США с участием глав компаний Amazon, Apple, Facebook и Google состоятся 29 июля.
REGNUM 26 июля в 08:46
Игры
Игроки в Metal Gear Solid V добились секретной концовки — на это ушло пять лет совместной работы
CyberSport.ru вчера в 23:11
Политика
В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400
Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом, сообщает Defence24.
Lenta.ru вчера в 17:06
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Политика
Названы готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Моторная гамма нового Carnival в Южной Корее представлена 3,5-литровым 294-сильным бензиновым и 2,2-литровым 202-сильным дизельным агрегатами.
Tvoe-avto.com 03:53
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Коммерсантъ 03:05
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
Общество
В Зауралье подтвердили ещё 36 случаев COVID-19
Курган, 26 июля 2020, 15:03 — REGNUM В Курганской области за 25 июля подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 26 июля в 08:03
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) выпустила доклад под название «Терроризм: недопустимость оправдания» (есть у РБК).
РБК вчера в 12:07
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова
Петербургский «Зенит» объявил об уходе из команды полузащитника Олега Шатова. Об этом сообщается на сайте клуба Российской премьер-лиги.
РБК спорт 03:37
Гаджеты
Новые AirPods могут получить технологию костной проводимости звука
Инсайдеры сообщили, что Apple работает над новой версией AirPods с функцией костной проводимости звука.
Дни24 05:06
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20