Финансы

DP.RUDP.RUКурс евро на торгах превысил 84 рубля

Курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Курс евро в моменте превысил 86 рублей

Ведомости07:27

Курс евро в моменте превысил 86 рублей

Forbes07:41

Биржевой курс доллара превысил ₽75

РБК16 марта в 05:11

Официальный курс доллара превысил 77 рублей

Газета.Ru05:35

Курс евро превысил отметку в 84 рубля

РИА Новости16 марта в 05:26

Курс евро превысил отметку в 84 рубля

ТАСС16 марта в 04:54

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей

Москва 2407:41
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Футбол

«Спартак» приостановил работу команды

Московский "Спартак" приостановил работу клуба в связи с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:24
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Общество

В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина

В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Газета.Ru 05:25
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»

Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Bimru.ru вчера в 13:08
Общество

Российские туристы застряли в Черногории

В пресс-службе перевозчика заявили, что до сих пор не получили разрешения от властей Черногории на осуществление чартерных рейсов, которыми планируется возвращать российских туристов.
Суть событий 06:30
Политика

Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле

Ранее Песков сообщал, что в Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента страны Владимира Путина.
РБК 07:41
Общество

В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса

В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Коммерсантъ 08:34
Общество

Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
BFM.ru 06:23
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
Газета.Ru 07:28
Политика

Обращение Зеленского сопроводили субтитрами с признанием в убийстве

Украинский телеканал ICTV запустил не те субтитры во время видеообращения лидера страны Владимира Зеленского.
News.ru 03:59
Общество

Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Известия 05:25
Происшествия

Таможенники Выборга не пропустили радиоактивный самолет из Финляндии

Сотрудники выборгской таможни не пропустили на территорию Ленобласти самолет с повышенным уровнем радиации.
Online47.ru 03:20
Общество

ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взгляд.ру 07:23
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Политика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.
Утро.ru 08:50
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 07:36
Культура

Сергей Мезенцев пожаловался на проклятье шоу Дудя

Российский актер и комик Сергей Мезенцев заявил о проклятье шоу Юрия Дудя «вДудь».
Культуромания 08:57
Армия и оружие

Минобороны сформировало запас лекарств для защиты от коронавируса

«В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи»,цитирует РИА «Новости» заявление Минобороны.
Военное дело 06:55
Общество

До 1 мая Россия закрывает свои границы для иностранцев

Из-за угрозы распространения коронавируса с завтрашнего дня Россия закрывает границы для иностранцев.
ГТРК Псков вчера в 05:34
Культура

Карантинный «Мульт»: доступ ко многим российским мультфильмам сделали бесплатным

Приложение «Мульт» отреагировало на ситуацию с коронавирусом и открыло бесплатный доступ к просмотру ряда российских анимационных сериалов.
iXBT.com 05:35
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Коммерсантъ 07:29
Политика

Дату голосования по поправкам в Конституцию РФ могут перенести

Дату голосования по поправкам в Конституцию РФ могут перенести.
ИА Запад24 вчера в 21:21
Здоровье

Главный нарколог РФ рассказал, грозит ли карантин алкоголизмом для россиян

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сделал свой прогноз о том, увеличится ли количество зависимых от алкоголя россиян в связи с карантином по коронавирусу.
Ридус 06:37
Финансы

Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
РБК 08:42
Наука

Заразиться коронавирусом рискуют люди с I и II группами крови

Китайские учёные провели сенсационные исследования, которые показали кто именно может заразиться коронавирусом.
АиФ Владивосток 00:45
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс 01:51
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