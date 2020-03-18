Финансы
It`s My CityКурс доллара превысил 74 рубля, евро стоит почти 84 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 74 рубля. Евро на 15:45 екатеринбургского времени стоит 83,63 рубля. Таким образом, по данным русской службы BBC, доллар с утра вырос почти на 1,6 рубля, а евро — больше чем на 2,2 рубля.
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Московская биржа: курс доллара превысил 74 рубля, евро стоит дороже 83 рублей
Znak.com16 марта в 04:49
Курс рубля на сегодня: на торгах на Мосбирже доллар стоит 73,8 рубля, а евро - 81,51 рубля
Комсомольская правда16 марта в 03:09
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