Финансы

It`s My CityIt`s My CityКурс доллара превысил 74 рубля, евро стоит почти 84 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 74 рубля. Евро на 15:45 екатеринбургского времени стоит 83,63 рубля. Таким образом, по данным русской службы BBC, доллар с утра вырос почти на 1,6 рубля, а евро — больше чем на 2,2 рубля.
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Курс евро превысил 85 рублей, доллар поднимался до 79

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Рубль продолжил падение

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Московская биржа: курс доллара превысил 74 рубля, евро стоит дороже 83 рублей

Znak.com16 марта в 04:49

Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля

Коммерсантъ16 марта в 03:22

Курс рубля на сегодня: на торгах на Мосбирже доллар стоит 73,8 рубля, а евро - 81,51 рубля

Комсомольская правда16 марта в 03:09

Курс евро в ходе торгов превысил отметку в 84 рубля

Аргументы и Факты16 марта в 06:13
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Из-за запрета на въезд иностранцев возник риск дефицита строителей

Можно ли заменить иностранных строителей По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли.
РБК 02:00
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Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
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В Челябинской области вводится режим повышенной готовности

Челябинск, 18 марта 2020, 12:48 — REGNUM В Челябинской области с 19 марта вводится режим повышенной готовности.
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Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
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Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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Уровень риска заражения коронавирусом зависит от группы крови

Китайские ученые, изучающие коронавирус со всех сторон, собрали и обработали статистику примерно 2 тысяч пациентов, из которых около 200 человек скончались.
Faktom 00:54
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Нацбанк Украины объявил о наступившем дефиците наличной валюты

Нацбанк заверил, что совместно с украинскими банками в данный момент разрабатывает решение проблемы с наличным валютным дефицитом.
Евразия Daily вчера в 06:38
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СК завершил расследование уголовного дела историка Соколова

РИА Новости 05:00
Общество

Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
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Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

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Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском 16 марта в 07:00
Общество

Дочь бывшего президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы

Суд в Ташкенте увеличил тюремный срок дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и 4 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
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Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан

Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Газета.Ru 05:38
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
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Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Astera вчера в 10:50
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Госдума приняла закон о запрете годовых контрактов с офицерами

Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон, которым для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, ограничивается право заключения новых контрактов сроком на один год.
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В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
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В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
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«Ак Барс» попросил КХЛ досрочно завершить сезон

«Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить этот сезон без определения победителя Кубка Гагарина.
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В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места

Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
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Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.
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Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта

Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
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Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
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