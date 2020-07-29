Курс рубля обновил свой минимум к евро с начала апреля. Сегодня стоимость европейской валюты на бирже перешагнула порог в 85 рублей. По данным на 16:30, за 1 евро на Москвоской бирже дают 85,09 рубля.

Евро подорожал до 85 рублей впервые с апреля

Фигурное катание Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко Фигуристка Александра Трусова сообщила причину своего ухода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Экономика 90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. 36

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Общество Бастрыкин поручил провести проверку в Усолье-Сибирском "Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области организовать проведение доследственной проверки по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в городе Усолье-Сибирское", - сообщила агентству официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 9

Армия и оружие Комбат одного из украинских батальонов организовал поборы с солдат, желающих отправиться в отпуск В Донбассе командир одного из батальонов Вооруженных формирований Украины организовал коррупционную схему по предоставлению отпусков военным в обход запрета командования.

Политика Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили «Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Происшествия СК Белоруссии возбудил дела в отношении оппозиционеров и «вагнеровцев» Минск, 30 июля 2020, 14:56 — REGNUM Задержанные 29 июля в Белоруссии 33 гражданина России стали фигурантами уголовных дел вместе с белорусскими оппозиционерами — Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

Политика В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций. 32

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 36

Экономика Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.

Космос NASA запустило к Марсу марсоход Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. 609