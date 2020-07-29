Финансы

Петрозаводск говоритПетрозаводск говоритЕвро подорожал до 85 рублей впервые с апреля

Курс рубля обновил свой минимум к евро с начала апреля. Сегодня стоимость европейской валюты на бирже перешагнула порог в 85 рублей. По данным на 16:30, за 1 евро на Москвоской бирже дают 85,09 рубля.
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Курс евро к рублю продолжает расти

Эхо Москвы28 июля в 10:02

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18

Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:08

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском28 июля в 09:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Общество

PayPal прекратил внутренние переводы в России

Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы.
Известия 19:41
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко

Фигуристка Александра Трусова сообщила причину своего ухода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
CT news 14:37
Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
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Экономика

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ вчера в 02:49
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Политика

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

Коммерсантъ 19:53
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Политика

На митинге оппонентов Лукашенко насчитали более 60 тыс. человек

В Минске в парке Дружбы прошел митинг оппонентов действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы государства.
Евразия Daily 18:07
1
Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
22
Общество

Бастрыкин поручил провести проверку в Усолье-Сибирском

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области организовать проведение доследственной проверки по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в городе Усолье-Сибирское", - сообщила агентству официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Газета.Ru 14:53
9
Наука

В Японии выявили связь между смехом и здоровьем в старости

В исследовании участвовали около 1500 человек преклонного возраста. Всех поделили на 4 группы в зависимости от частоты громкого смеха.
15-news.ru 15:31
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом

Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
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Армия и оружие

Комбат одного из украинских батальонов организовал поборы с солдат, желающих отправиться в отпуск

В Донбассе командир одного из батальонов Вооруженных формирований Украины организовал коррупционную схему по предоставлению отпусков военным в обход запрета командования.
КП - Донецк 08:51
Политика

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили 11:22
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Происшествия

СК предъявил осужденному экс-главе Коми Гайзеру новое обвинение

СК предъявил осужденному экс-главе Коми Гайзеру новое обвинение -об организации превышения полномочий.
РЕН ТВ 28 июля в 10:01
46
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
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Происшествия

СК Белоруссии возбудил дела в отношении оппозиционеров и «вагнеровцев»

Минск, 30 июля 2020, 14:56 — REGNUM Задержанные 29 июля в Белоруссии 33 гражданина России стали фигурантами уголовных дел вместе с белорусскими оппозиционерами — Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.
REGNUM 07:56
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Музыка

Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году

В 2021 году британская группа Hurts вновь выступит в Иркутске.
Твой Иркутск 07:05
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Политика

В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
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Экономика

Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM 20:33
Финансы

Собчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях

Mockva.ru 08:20
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

В нижней палате парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России (ПФР) на август.
Live24 07:13
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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
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Путешествия

Туристы жалуются на низкое качество отдыха в Турции

Белорусские туристы рассказали об обмане турфирм и испорченном отдыхе. Гражданам Белоруссии путешествия в Турцию разрешили еще месяц назад.
Народные новости 13:34
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Происшествия

Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Известия 10:12
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