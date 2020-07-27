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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Курс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля

Стоимость европейской валюты выросла до 84,04 рубля. Этот показатель является максимальным с 22 апреля текущего года. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 15:12 мск падал на 25 копеек до 71,49 рубля.В источнике
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Piter.tv

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей

Piter.tv03:50
Москва 24

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17
Rambler News Service

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
RT на русском

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русском28 июля в 08:48

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вести.Ruвчера в 12:27
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Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных

Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
РБК08:26

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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