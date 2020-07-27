Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %).

Здоровье Воронежцев просят помочь с расширением новой инфекционной больницы Воронежцев попросили помочь решить судьбу расширения недавно построенного медцентра на улице Ростовской, где сейчас лечат коронавирусных больных. 6

Политика Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики. 837

Авто Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу. 3

Наука Определять качество отношений научился искусственный интеллект Счастливые отношения характеризуются оценка отношений партнёром, сексуальная удовлетворённость, тип и частота конфликтов, то, счастлив ли партнёр и то, как люди чувствуют друг друга. 2

Игры Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза. 596

Общество Вильфанд рассказал о последствиях геомагнитных бурь на этой неделе На Земле во вторник и среду возникнет опасная геомагнитная буря, из-за которой могут случиться проблемы со связью в северных регионах России.

Общество Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда. 1

Экономика В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции. 1,9K

Космос Китай вывел на орбиту новейший спутник-разведчик Спутник «Цзыюань III-03» был выведен на орбиту ракетой «Чанчжэн-4B», запущенной с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. 1

Шоу-бизнес 21-летний сын Валерии объявил о помолвке Сегодняшний день стал радостным для певицы Валерии, ее младший сын Арсений сделал предложение руки и сердца своей девушке Лиане. 77

Происшествия Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи. 385

Гаджеты Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5 Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi. 4

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Отмечу, что Царьград позиционирует себя как первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал, как трибуну и голос русского православного большинства. 346