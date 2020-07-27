Финансы

ВедомостиВедомостиКурс евро превысил 85 рублей впервые с апреля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %).
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Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском09:46

Евро поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ09:04

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК08:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия09:00

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
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Воронежцев просят помочь с расширением новой инфекционной больницы

Воронежцев попросили помочь решить судьбу расширения недавно построенного медцентра на улице Ростовской, где сейчас лечат коронавирусных больных.
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Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
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Частная компания построит ядерный реактор для Луны

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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
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Общество

Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова

Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
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Общество

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ТАСС 03:13
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Авто

Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival

Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
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Определять качество отношений научился искусственный интеллект

Счастливые отношения характеризуются оценка отношений партнёром, сексуальная удовлетворённость, тип и частота конфликтов, то, счастлив ли партнёр и то, как люди чувствуют друг друга.
Цензуры.Нет 11:48
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Авто

Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах

На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
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Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

Evo-rus.com 06:32
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Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
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Общество

Вильфанд рассказал о последствиях геомагнитных бурь на этой неделе

На Земле во вторник и среду возникнет опасная геомагнитная буря, из-за которой могут случиться проблемы со связью в северных регионах России.
Вечерняя Москва 13:25
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
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Политика

Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд

Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 13:31
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Гаджеты

Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей

Evo-rus.com 02:50
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Общество

Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.
Ведомости 13:20
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Общество

Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
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Экономика

В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни24 05:25
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Космос

Китай вывел на орбиту новейший спутник-разведчик

Спутник «Цзыюань III-03» был выведен на орбиту ракетой «Чанчжэн-4B», запущенной с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.
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Xbox Series X лучше PlayStation 5, заявил глава Valve Гейб Ньюэлл

3DNews 09:29
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Транспорт

В московском метро начались рейды по проверке масочного режима

На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
Известия 11:32
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Здоровье

Диетолог рассказала о риске ожирения из-за арбуза

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Шоу-бизнес

21-летний сын Валерии объявил о помолвке

Сегодняшний день стал радостным для певицы Валерии, ее младший сын Арсений сделал предложение руки и сердца своей девушке Лиане.
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Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала

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Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
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Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
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YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Отмечу, что Царьград позиционирует себя как первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал, как трибуну и голос русского православного большинства.
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Общество

Число заболевших коронавирусом в администрации Ялты превысило 20

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников ялтинской администрации зафиксировано более 20 случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 12:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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