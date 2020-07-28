Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей

Москва, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные биржи.
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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Ведомости04:57

Курс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей

REGNUM04:27

Евро поднялся выше 86 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:24

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
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Общество

В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
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Происшествия

Двое пешеходов пострадали на Сахалине за сутки по вине автоледи

В результате ДТП 37-летний пешеход получил телесные повреждения.
Сахалин.Инфо 19:09
Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова объяснила свой переход к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова вновь рассказала о причинах перехода от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает «Матч ТВ».
Аргументы и Факты 15:47
Здоровье

Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы

Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:49
Спорт

Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Советский спорт 12:10
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
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Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости 15:18
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Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия 12:17
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Происшествия

СК возбудил дело о взятке против депутата заксобрания Петербурга

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против депутата законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина.
РБК 13:26
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Политика

США ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК 19:46
3
Происшествия

Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили

В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК 14:03
240
Армия и оружие

Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ

Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1,1K
Футбол

Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак может уйти со своего поста.
АБН 17:44
2
Происшествия

В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

РИА Новости 07:50
6
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
17
Политика

Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска

Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ 12:00
378
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,6K
Политика

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
417
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
7
Происшествия

Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2

РИА Новости 02:57
17
Происшествия

Главу района в Дагестане задержали из-за хищения 200 миллиардов рублей

Вести.Ru 15:43
106
Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
15
Гаджеты

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России, который обойдется дороже, чем китайская версия.
Astera 13:18
9
Футбол

«Интер» намерен предложить Месси контракт на 260 млн евро

Metaratings 12:47
Футбол

Сможет ли «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне?

«Ливерпуль» добыл один из самых легких чемпионских титулов в истории АПЛ, оформив победу в турнире за семь туров до финиша.
LiveSport.ru 11:22
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