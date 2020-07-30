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Политика Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам. 1

Игры Теперь GeForce NOW может синхронизироваться с библиотекой Steam NVIDIA обновила приложение GeForce NOW, которое теперь поддерживает одну из самых востребованных функций — синхронизацию с библиотекой Steam.

Политика Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в минский парк Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах в отсутствие действующего главы государства и предложила Александру Лукашенко провести дебаты в формате "один на один" в минском парке Дружбы народов. 5

Политика ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы. 52

Гаджеты В России представлен новейший бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Ключевым моментом сегодняшней презентации Xiaomi для России стал новейший бюджетный смартфон Redmi 9. Он отличается выдающей батареей.

Футбол Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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