Финансы

Pravda.RuPravda.RuКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля. Вслед за ним в цене прибавил и доллар.
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Курс доллара поднялся выше 74 рублей

RT на русском05:22

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей

Москва 2405:37

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

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Биржевой курс евро превысил 87 рублей

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Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

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Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

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Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля

Комсомольская правдавчера в 03:07
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Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
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Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
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Армия и оружие

В России стартовало производство «противокрышевых мин»

МедиаПоток 09:19
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Политика

Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию

Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
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Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

"Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского", - подчеркнули в дипведомстве в связи с произошедшим в ночь с 29 на 30 июля инцидентом.
ТАСС 09:25
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
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Интернет

Google анонсировал новые инструменты для повышения прозрачности в рекламе

Интернет-компания Google анонсировала запуск новых инструментов, призванных повысить конфиденциальность пользователей и прозрачность интернет-рекламы.
Adindex.ru 07:17
Политика

Российскому консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить 33 задержанных россиян.
Коммерсантъ 08:35
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Происшествия

Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01
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Общество

В регионе закрыли два детских лагеря из-за коронавируса

В Светлогорске на карантин закрыт детский лагерь имени Валентины Терешковой из-за выявленного у сотрудника коронавируса.
РБК Калининград 09:11
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек

При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости 03:01
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Общество

СМИ сообщили об уходе Гармаша из «Современника»

РИА Новости 09:26
Футбол

«Парма» не захотела платить 18 млн евро за трансфер Алексея Миранчука

Как сообщает Calciomercato, этот трансфер обошелся бы "Парме" в 18 миллионов евро. Итальянцы посчитали такую стоимость завышенной.
Вести.Ru 06:40
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
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Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Общество

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 27 августа

DP.RU 07:15
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
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Происшествия

Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru 07:38
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
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Футбол

СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»

RT на русском 29 июля в 15:20
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 08:27
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Экономика

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

Условия льготы: срок держания акций более года, портфель, по которому платятся дивиденды не менее 50%, плательщик не резидент в черном списке офшоров (юрисдикции, которые не сотрудничают с Россией для целей налогового контроля).
РБК вчера в 23:01
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

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Общество

ПФР упростит порядок выплат некоторым категориям граждан

В Пенсионном фонде сообщают: ежемесячные выплаты по инвалидности можно начать получать без заявлений.
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Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
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Здоровье

Пять опасных для детей растений назвала главный педиатр Подмосковья

Названы пять самых опасных растений Московской области. Об этом рассказал главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
Соловей.Инфо 08:48
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Общество

Британия отказалась смягчать карантин из-за новой вспышки коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался смягчать общенациональные меры карантина из-за новой вспышки заражения коронавирусом.
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Как работают Яндекс.Новости?
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