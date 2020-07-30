Финансы

Говорит МоскваГоворит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Национальная служба новостей03:15

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ruвчера в 06:39

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27

Евро впервые с конца апреля торговался на Московской бирже выше 84 рублей

Эхо Москвы27 июля в 18:05
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

РИА Новости 09:09
Общество

Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
9
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Происшествия

Суд повторно отказал в выплатах родственникам жертв авиакатастрофы под Сочи

Мосгорсуд повторно признал законным отказ в выплате страхового возмещения в размере 2,1 миллиарда рублей родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
РАПСИ 07:54
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
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Автоспорт

Сафнауэр: Нико ещё должен был получить суперлицензию

Руководитель команды Отмар Сафнауэр рассказал, что произошло за последние сутки.
F1news.ru 06:56
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

РФ глубоко возмущена осквернением памятника Рокоссовскому в польском городе Легница, заявил МИД РФ.
ТАСС 09:08
127
Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

Юрий Савенко был главой Калининграда с 1998 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы - депутатом Госдумы от Калининградской области.
РИА Новости 08:28
9
Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
343
Космос

Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

TV BRICS 04:37
24
Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей госпитализирован в Москве

Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) на своей странице в Instagram опубликовал видео из машины скорой помощи, сообщает Газета.ru.
РИАМО 09:12
Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Разрешение для судов с якорным позиционированием может касаться баржи «Фортуна», которая также находится в районе строительства газопровода.
Lenta.ru 07:03
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
REGNUM 09:03
Экономика

Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года

Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней Минфин решил сыграть на опережение и в конце мая представил законопроект, который практически закрывал «сквозной» подход с начала 2021 года.
Forbes 05:03
16
Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
613
Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
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Политика

Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Кино

The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»

Отмечается, что в фильме супергероине уделят второстепенную роль.
Evo-rus.com 29 июля в 09:27
7
Технологии

Власти США разрешили Amazon создать свою спутниковую систему связи

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США выдала американской компании Amazon разрешение на создание собственной спутниковой системы связи для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету.
ТАСС 05:45
5
Футбол

Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
1
Общество

В Сочи заявили о росте числа зараженных коронавирусом

Всю последнюю неделю в Сочи наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса.
Московский Комсомолец 08:53
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
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Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
140
Общество

Актер Сергей Гармаш покинул театр «Современник»

Эхо Москвы 09:06
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
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