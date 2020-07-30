Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Общество
Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями
В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Происшествия
Суд повторно отказал в выплатах родственникам жертв авиакатастрофы под Сочи
Мосгорсуд повторно признал законным отказ в выплате страхового возмещения в размере 2,1 миллиарда рублей родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
РАПСИ 07:54
Автоспорт
Сафнауэр: Нико ещё должен был получить суперлицензию
Руководитель команды Отмар Сафнауэр рассказал, что произошло за последние сутки.
F1news.ru 06:56
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше
РФ глубоко возмущена осквернением памятника Рокоссовскому в польском городе Легница, заявил МИД РФ.
ТАСС 09:08
Общество
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Юрий Савенко был главой Калининграда с 1998 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы - депутатом Госдумы от Калининградской области.
РИА Новости 08:28
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей госпитализирован в Москве
Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) на своей странице в Instagram опубликовал видео из машины скорой помощи, сообщает Газета.ru.
РИАМО 09:12
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Разрешение для судов с якорным позиционированием может касаться баржи «Фортуна», которая также находится в районе строительства газопровода.
Lenta.ru 07:03
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
REGNUM 09:03
Экономика
Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года
Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней Минфин решил сыграть на опережение и в конце мая представил законопроект, который практически закрывал «сквозной» подход с начала 2021 года.
Forbes 05:03
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Политика
Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Кино
The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»
Отмечается, что в фильме супергероине уделят второстепенную роль.
Evo-rus.com 29 июля в 09:27
Технологии
Власти США разрешили Amazon создать свою спутниковую систему связи
Федеральная комиссия по связи (ФКС) США выдала американской компании Amazon разрешение на создание собственной спутниковой системы связи для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету.
ТАСС 05:45
Футбол
Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
Общество
В Сочи заявили о росте числа зараженных коронавирусом
Всю последнюю неделю в Сочи наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса.
Московский Комсомолец 08:53
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Общество
Актер Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
Эхо Москвы 09:06
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09