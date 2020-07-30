Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:13, Ашберн
Футбол
«Торпедо» подписало контракт с Конюховым
Контракт с 33-летним футболистом подписан на один сезон.
Матч ТВ 11:58
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Футбол
«Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы
Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.
Sports.ru 12:44
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Общество
На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки
Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
Армия и оружие
Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем
27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
Гаджеты
В России представлен новейший бюджетный смартфон Xiaomi Redmi
Ключевым моментом сегодняшней презентации Xiaomi для России стал новейший бюджетный смартфон Redmi 9. Он отличается выдающей батареей.
Ferra 12:46
Игры
Аналитики: отмена E3 не повредила крупным издателям
Аналитики отметили, что не все презентации смогли показать лучшие результаты без E3.
CyberSport.ru вчера в 22:38
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
Футбол
Агент Далера Кузяева ведет переговоры с «Валенсией»
Представители полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева ведут переговоры с «Валенсией» по переходу игрока.
BetOn 12:20
Космос
Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»
РИА Новости 09:47
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Общество
Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве
Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города.
RT на русском 11:39
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Фадеев опубликовал архивное фото 32-летней давности
На фото молодые студенты весело смеются, а у Фадеева блестят глаза и красные щеки.
RuNews24.ru 07:19
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Культура
Самая скандальная звезда «Великолепного века» возвращается на экран
В сериале «Великолепный век» исполнила роль Шах-и-Хубан Султан. Дениз Чакыр родилась 31 декабря 1982 года в столице Турции Анкаре.
Rusturkey.com 01:11
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Здоровье
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Райан отметил, что коронавирус будет еще долгое время мучить людей. Справиться с ним может помочь как раз общий иммунитет.
Evo-rus.com 05:21