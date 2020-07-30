Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ru06:39

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12

Курс евро задержался выше 85 рублей

Компаниявчера в 03:18

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
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Футбол

«Торпедо» подписало контракт с Конюховым

Контракт с 33-летним футболистом подписан на один сезон.
Матч ТВ 11:58
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
489
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
149
Футбол

«Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы

Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.
Sports.ru 12:44
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
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Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости 11:45
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
4
Футбол

«Интер» предложит Месси контракт на 260 миллионов евро

ODDS.ru 12:48
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
731
Общество

На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки

Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
8
Армия и оружие

Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем

27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
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Гаджеты

В России представлен новейший бюджетный смартфон Xiaomi Redmi

Ключевым моментом сегодняшней презентации Xiaomi для России стал новейший бюджетный смартфон Redmi 9. Он отличается выдающей батареей.
Ferra 12:46
Игры

Аналитики: отмена E3 не повредила крупным издателям

Аналитики отметили, что не все презентации смогли показать лучшие результаты без E3.
CyberSport.ru вчера в 22:38
1
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
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Футбол

Агент Далера Кузяева ведет переговоры с «Валенсией»

Представители полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева ведут переговоры с «Валенсией» по переходу игрока.
BetOn 12:20
Космос

Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»

РИА Новости 09:47
Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
327
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,5K
Общество

Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве

Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города.
RT на русском 11:39
50
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
9
Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
1
Шоу-бизнес

Фадеев опубликовал архивное фото 32-летней давности

На фото молодые студенты весело смеются, а у Фадеева блестят глаза и красные щеки.
RuNews24.ru 07:19
1
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
717
Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
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Культура

Самая скандальная звезда «Великолепного века» возвращается на экран

В сериале «Великолепный век» исполнила роль Шах-и-Хубан Султан. Дениз Чакыр родилась 31 декабря 1982 года в столице Турции Анкаре.
Rusturkey.com 01:11
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
348
Футбол

Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино

Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Здоровье

В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса

Райан отметил, что коронавирус будет еще долгое время мучить людей. Справиться с ним может помочь как раз общий иммунитет.
Evo-rus.com 05:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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