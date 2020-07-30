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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.В источнике
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РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17
Москва 24

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12
Rambler News Service

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18
Газета.Ru

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ru06:39
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК28 июля в 08:46
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
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Трамп пообещал разобраться с Amazon, Apple, Facebook и Google

Ранее глава комитета Конгресса по антимонопольной политике Дэвид Сициллин заявил, что парламентское расследование установило: Amazon, Apple, Google и Facebook злоупотребляли доминированием на рынке «разрушительными и вредными способами».
ИА REX09:20
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В отказавшейся от карантина Швеции заметили спад заражений коронавирусом

В Швеции, где власти отказались от введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, наметился спад числа новых случаев заражения, в то время как в других странах Европы в последние дни, напротив, фиксируется прирост числа инфицированных.
Lenta.ru11:35
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил решение о приостановлении разрешения на участие российских легкоатлетов в международных соревнованиях, сообщается на сайте World Athletics.
РИА Новости11:45
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Сергей Шнуров оценил Михаила Дегтярева

После разговора с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров рассказал о своем видении ситуации в регионе и заявил об ошибках, допущенных его новым главой.
Газета.Ru08:19
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Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости04:47
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Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета05:58
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Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM06:40
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