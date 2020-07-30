Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
BFM.ru 00:16
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Футбол
В «Баварии» подтвердили готовность продать Алькантару
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клубу не удастся удержать в команде Тьяго Алькантару.
Матч ТВ вчера в 22:24
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews вчера в 11:17
Политика
Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru вчера в 16:54
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 05:16
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости вчера в 15:18
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 29 июля в 06:20
Футбол
Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый
Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM вчера в 06:47
Экономика
ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 09:26
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Происшествия
Следователи допросили тещу расчлененного рэпера Энди Картрайта
Газета.Ru вчера в 21:12
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Театры
Театр «Читiген» расскажет о магии рождения спектакля
4 августа Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген» запускает онлайн-проект «От замысла к воплощению», в котором поэтапно будут раскрыты ключевые стадии создания спектакля, показано то самое волшебное и загадочное закулисье, мастера которого создают сценическое оформление от масштабных декораций до костюмов, реквизита и грима.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:04
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Политика
Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины
Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
Известия вчера в 22:41
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
CT news вчера в 17:55
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета вчера в 01:30
Космос
Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура
Газета.Ru вчера в 17:40
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Общество
PayPal прекратил денежные переводы внутри России
Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.
РБК вчера в 20:32