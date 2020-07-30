Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом
Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
Авто
Спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%
По данным Российского аналитического агентства, во втором квартале текущего года продажи подержанных электромобилей в РФ выросли на 132%.
Anonsens 16:25
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru 15:28
Общество
Смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми в мире
Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 07:08
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Армия и оружие
Китай не признал Су-57 истребителем пятого поколения
Китайские журналисты перечислили список самолетов, которые можно отнести к истребителям пятого поколения.
Военное дело 02:32
Технологии
Спутники «Марафон» помогут в поиске людей
Группировка будет состоять из 264 аппаратов под общим названием «Марафон» и будет способна предоставлять услуги по поиску людей с помщью небольших переносных датчиков, не требующих зарядки, рассказал Блошенко.
ИА Красная Весна 22:21
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Экономика
Сбербанк заложил в обновленный прогноз выплату дивидендов за 2019 год
Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2019 год в этом году, обновленный прогноз банка это учитывает, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на телефонной конференции в четверг.
Интерфакс 11:11
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Футбол
«Манчестер Сити» предоставил CAS ложные доказательства
"Манчестер Сити" мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний CAS.Как сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel, член правления "горожан" Джеймс Пирс предоставил неправдивую информацию в ходе рассмотрения дела о запрете на участие клуба в Лиге чемпионов.
Soccer.ru 15:44
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Армия и оружие
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:19
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News 08:28
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Происшествия
Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили
В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
Общество
Россияне смогут называться эльфами и гоблинами при переписи
Поскольку перепись населения по факту оказывается обезличенной, то того, кто назвал себя эльфом, ведомство будет учитывать.
RuNews24.ru 22:24
Происшествия
Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании
Пассажиров и персонал Хабаровского аэропорта эвакуировали из-за сообщения о взрывом устройстве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей аэропорта.
Коммерсантъ 21:11
Шоу-бизнес
Журналист кремлевского пула Колесников женился
Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.
ПолитРоссия вчера в 10:53
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета 11:11
Единоборства
Чимаев хотел избить Макгрегора за оскорбления в адрес Хабиба
Чеченский боец Хамзат Чимаев рассказал, как в 2018 году отправился в Ирландию, чтобы избить здешнего спортсмена Конора Макгрегора за оскорбления в адрес лучшего легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова.
ProstoProSport 05:22
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56