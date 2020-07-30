Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Курс евро поднялся выше 86 руб./€

Коммерсантъ08:26

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Ведомости04:57

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правда03:31

Официальный курс евро на пятницу вырос до 86,25 рубля

ПРАЙМ06:26

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС03:24

Официальный курс доллара вырос на 1 рубль 13 копеек, евро — на 1 рубль 34 копейки

Банки.ру06:30

Впервые с начала апреля курс евро поднялся выше 85 рублей

Журналистская правда28 июля в 09:50
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

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В Epic Games Store появились достижения

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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Приангарье

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В США начата разработка новых военных метеорологических спутников

Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Политика

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
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Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ

Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
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В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
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Политика

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2

Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
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В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей

Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
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Недавно с борта Международной космической станции был запущен миниатюрный спутник с необычным телескопом.
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В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
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Энергетики запустили подстанцию «Кайдаловская» в Чите

Утром 31 июля энергетики запустили в работу подстанцию «Кайдаловская».
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Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

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Как работают Яндекс.Новости?
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