Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Общество
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы.
Известия 19:41
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru вчера в 18:05
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Экономика
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru 14:22
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Космос
В США начата разработка новых военных метеорологических спутников
Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна 14:21
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 16:05
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
Политика
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Киберспорт
Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2
Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
Bookmaker-ratings.ru 16:59
Технологии
В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей
Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Космос
Американцы запустили в космос минителескоп на деформируемых зеркалах с невероятной чёткостью изображения
Недавно с борта Международной космической станции был запущен миниатюрный спутник с необычным телескопом.
3DNews вчера в 01:48
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Происшествия
Энергетики запустили подстанцию «Кайдаловская» в Чите
Утром 31 июля энергетики запустили в работу подстанцию «Кайдаловская».
Забайкальский рабочий 20:30
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия 14:00
Транспорт
Парковать машины запретят на двух участках в Южно-Сахалинске 2 августа
Парковку и стоянку автотранспорта в районе городского парка и площади Победы ограничат в Южно-Сахалинске 2 августа.
АСТВ 20:28
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news 18:06
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
Концерн "АвтоВАЗ" модернизировал двигатель на 1,8 литра, который используется для оснащения автомобилей семейства Lada Vesta и "пятидверок" XRay.
Новые автомобили 28 июля в 11:58
Наука
Инфекционисты нашли способ справиться с COVID-19 за 25 секунд
По результатам эксперимента выяснилось, что при дозе УФ-C в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд, а при дозе в 22 миллиджоуля за 25 секунд от коронавируса не осталось ни следа.
Российская газета 04:41