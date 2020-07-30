Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием россиян в Белоруссии
Задержание в Белоруссии 33 граждан России, которых правоохранительные органы республики считают сотрудниками частной военной компании Вагнера, является чрезвычайным происшествием.
Профиль вчера в 12:39
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Здоровье
Диетолог назвал помогающую в похудении и борьбе с бесплодием ягоду
Вишня влияет на снижение веса и помогает в борьбе с бесплодием. Об этом заявила в четверг, 30 июля, диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко.
Вечерняя Москва 15:44
Технологии
В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей
Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
Общество
Специалист рассказал, когда не стоит спать в самолете
Как сообщил кругосветный путешественник Григорий Луговой, сон во время взлета и посадки — не лучшая идея.
Мойка78 20:08
Кино
Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года
ToDay News Ufa 16:20
Экономика
Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов
Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM 20:33
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Футбол
«Зенит» занял 28-е место в рейтинге лучших клубов Европы
Лучшим среди российских клубов оказался «Зенит», который эксперты расположили на 28-й позиции.
Metaratings 13:59
Происшествия
Энергетики запустили подстанцию «Кайдаловская» в Чите
Утром 31 июля энергетики запустили в работу подстанцию «Кайдаловская».
Забайкальский рабочий 20:30
Кино
The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»
Отмечается, что в фильме супергероине уделят второстепенную роль.
Evo-rus.com вчера в 09:27
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Общество
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы.
Известия 19:41
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 16:05
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса
Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале "Во все тяжкие", вылечился от коронавируса и пожертвовал свою плазму для других больных.
РИА Новости 20:26
Политика
Байден согласится баллотироваться на пост президента США 20 августа
Бывший вице-президент США Джозеф Байден объявит о своем согласии стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США 20 августа.
Известия 15:47
Футбол
СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»
RT на русском вчера в 15:20
Космос
Ученые в США подтвердили теорию Большого отскока Вселенной
Ученые Пенсильвании придерживаются альтернативной теории Большого взрыва гипотезы Большого отскока, согласно которой текущая расширяющаяся Вселенная возникла из сверхсжатой массы вселенной предыдущей фазы.
ИА Красная Весна 06:03
Общество
Звездный гороскоп на 30 июля: кого из знаков ждет удачный день
Специалисты по небесным светилам подготовили общий гороскоп на четверг, 30 июля, для всех представителей зодиакального круга.
Московский Комсомолец вчера в 23:01
Экономика
Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса
Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
РБК 17:22
Футбол
Сергей Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).
ODDS.ru 12:26
Происшествия
Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова
Александр Добровинский, адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, дал прогноз по приговору актеру.
Москва 24 19:22
Здоровье
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 28 июля в 01:52