Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
RT на русском 08:05
Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Политика
Представитель штаба заявил, что Трамп не предлагал переносить выборы
GlobalLookPress Президент США Дональд Трамп не предлагал переносить президентские выборы, а только задался вопросом о последствиях заявлений Демократической партии, которая настаивает на голосовании по почте из-за коронавируса.
РЕН ТВ 11:30
Политика
Украина потребовала от Беларуси экстрадиции задержанных граждан России
Власти Украины потребовали от руководства Беларуси экстрадиции задержанных граждан России.
Евразия.Эксперт 07:01
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Ведомости 11:51
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
Здоровье
Популярное в России блюдо признано опасным для сосудов и сердца
Мариса Мур уточнила, если в организме и так много «плохого» холестерина, злоупотребление картофельным пюре может привести к инсульту.
Говорит Уфа 06:02
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Армия и оружие
«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России
Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике, считает журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.
РИА Новости 13:20
Кино
«Магомаев» вошел в топ-5 любимых сериалов россиян в 2020 году
Топ самых популярных зарубежных сериалов выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон) и «Миллиарды» (5 сезон).
Вестник Кавказа 05:33
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru вчера в 12:51
Армия и оружие
Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем
27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Авто
Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
Гаджеты
Рассекречены новые смартфоны Nokia
В начале осени Nokia выпустит три новых смартфона. Об этом сообщает издание NokiaMob со ссылкой на информированного источника.
Lenta.ru 13:07
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00
Политика
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Российские источники намекают, что наемники заехали в Беларусь по дороге в Африку — из-за проблем с логистикой в период пандемии.
Новая газета 03:38