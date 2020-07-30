Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ru06:39

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК28 июля в 08:46

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18
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Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

RT на русском 08:05
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Футбол

Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино

Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Политика

Представитель штаба заявил, что Трамп не предлагал переносить выборы

GlobalLookPress Президент США Дональд Трамп не предлагал переносить президентские выборы, а только задался вопросом о последствиях заявлений Демократической партии, которая настаивает на голосовании по почте из-за коронавируса.
РЕН ТВ 11:30
Политика

Украина потребовала от Беларуси экстрадиции задержанных граждан России

Власти Украины потребовали от руководства Беларуси экстрадиции задержанных граждан России.
Евразия.Эксперт 07:01
16
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
6
Общество

Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
357
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
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Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,5K
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Ведомости 11:51
740
Общество

Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций

Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
271
Энергетика

Польша рекордно заработала на «Газпроме»

Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
2
Здоровье

Популярное в России блюдо признано опасным для сосудов и сердца

Мариса Мур уточнила, если в организме и так много «плохого» холестерина, злоупотребление картофельным пюре может привести к инсульту.
Говорит Уфа 06:02
27
Общество

В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
91
Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

РБК 12:42
3
Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
383
Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил об уходе нападающего Гайча в ЦСКА

Газета.Ru 13:10
Армия и оружие

«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России

Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике, считает журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.
РИА Новости 13:20
1
Кино

«Магомаев» вошел в топ-5 любимых сериалов россиян в 2020 году

Топ самых популярных зарубежных сериалов выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон) и «Миллиарды» (5 сезон).
Вестник Кавказа 05:33
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Политика

Путин поручил изолировать загрязнённую промплощадку в Усолье-Сибирском

News.ru 08:21
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Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru вчера в 12:51
131
Армия и оружие

Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем

27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
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Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
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Авто

Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
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Гаджеты

Рассекречены новые смартфоны Nokia

В начале осени Nokia выпустит три новых смартфона. Об этом сообщает издание NokiaMob со ссылкой на информированного источника.
Lenta.ru 13:07
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости вчера в 05:00
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Политика

Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами

Российские источники намекают, что наемники заехали в Беларусь по дороге в Африку — из-за проблем с логистикой в период пандемии.
Новая газета 03:38
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