Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ru06:39

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русском04:01

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правда03:31

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС03:24

Евро поднялся выше 86 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:24

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Ведомости04:57

Впервые с начала апреля курс евро поднялся выше 85 рублей

Журналистская правда28 июля в 09:50
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Происшествия

В Белоруссии сообщили причины задержания граждан России

Напомним, 29 июля в Белоруссии сообщили о задержании более трех десятков россиян, которые якобы являются членами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Евразия Daily 07:00
3
Киберспорт

Twitch-канал Zeus был заблокирован

Даниил Тесленко - Zeus, бывший капитан состава Natus Vincere по CS:GO сообщил о том, что его twitch-канал был заблокирован.
Vprognoze.ru вчера в 22:58
Происшествия

Основатель Versus Battle отреагировал на смерть рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 12:26 — REGNUM Один из основателей и ведущий Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, пытался связаться с супругой скончавшегося в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта, однако попытки не увенчались успехом.
REGNUM 05:26
868
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа

С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru вчера в 09:19
738
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд

Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
41
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
106
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
213
Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер вчера в 07:58
8
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
578
Политика

Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии

В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).
Вечерняя Москва вчера в 07:10
1K
Футбол

Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым

РБК спорт 05:33
Шоу-бизнес

Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
43
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
548
Футбол

Подпалый назначен главным тренером «Арсенала» на следующий сезон

Главным тренером тульского «Арсенала» был назначен Сергей Подпалый.
Чемпионат 06:15
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
132
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
17
Космос

Американское космическое агентство NASA запускает новейший марсоход

Около полугода продлится космическое путешествие марсохода до планеты, минимум на два года рассчитана исследовательская программа.
Эхо Москвы 07:07
1
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал архивное фото с 20-летней женой

В 20 лет Фадеев обладал густой шевелюрой и мощным телосложением. На фотографии продюсер одет в легкую рубаху с пестрым восточным узором.
Слово и Дело 03:42
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

REGNUM 06:51
5
Политика

Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России

«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Наука

Археологи нашли месторождение сарсенов из второго кольца Стоунхенджа

Специалисты выяснили, что 52 сарсенов Стоунхенджа были добыты именно здесь, после того, как сравнили их химический и изотопный состав с образцами песчаника из каменоломни.
Evo-rus.com 03:08
5
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
25
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
415
Здоровье

В селах Ивантеевского района 15 человек заразились коронавирусом

Заболели люди по различным селам. Они не связаны между собой, о вспышке нет речи.
Четвертая Власть 05:20
Авто

Brabus показал набор доработок для нового Mercedes-Benz GLB

Набор доработок от ателье состоит из нового двухкомпонентного переднего спойлера, боковых воздухозаборников, светодиодных панелей, интегрированных в крышу, и заднего спойлера на крышке багажника.
CarsWeek.ru 01:53
Политика

В Кремле заявили об отсутствии в России юридического понятия ЧВК

«В России есть частные охранные предприятия — ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятие как ЧВК в российском законодательстве нет», — сказал Песков, комментируя заявление Белоруссии о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнер».
Известия 06:29
1
Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40
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Гаджеты

Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса

Инсайдер еще до официальной презентации американской компании Apple назвал цены на всю новую линейку iPhone 12.
ПРАЙМ 03:21
25
Как работают Яндекс.Новости?
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