Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
Читать в источнике
Оценить211
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия
В Белоруссии сообщили причины задержания граждан России
Напомним, 29 июля в Белоруссии сообщили о задержании более трех десятков россиян, которые якобы являются членами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Евразия Daily 07:00
Киберспорт
Twitch-канал Zeus был заблокирован
Даниил Тесленко - Zeus, бывший капитан состава Natus Vincere по CS:GO сообщил о том, что его twitch-канал был заблокирован.
Vprognoze.ru вчера в 22:58
Происшествия
Основатель Versus Battle отреагировал на смерть рэпера Картрайта
Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 12:26 — REGNUM Один из основателей и ведущий Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, пытался связаться с супругой скончавшегося в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта, однако попытки не увенчались успехом.
REGNUM 05:26
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа
С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru вчера в 09:19
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Политика
Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии
В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).
Вечерняя Москва вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Футбол
Подпалый назначен главным тренером «Арсенала» на следующий сезон
Главным тренером тульского «Арсенала» был назначен Сергей Подпалый.
Чемпионат 06:15
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Космос
Американское космическое агентство NASA запускает новейший марсоход
Около полугода продлится космическое путешествие марсохода до планеты, минимум на два года рассчитана исследовательская программа.
Эхо Москвы 07:07
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал архивное фото с 20-летней женой
В 20 лет Фадеев обладал густой шевелюрой и мощным телосложением. На фотографии продюсер одет в легкую рубаху с пестрым восточным узором.
Слово и Дело 03:42
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Наука
Археологи нашли месторождение сарсенов из второго кольца Стоунхенджа
Специалисты выяснили, что 52 сарсенов Стоунхенджа были добыты именно здесь, после того, как сравнили их химический и изотопный состав с образцами песчаника из каменоломни.
Evo-rus.com 03:08
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Здоровье
В селах Ивантеевского района 15 человек заразились коронавирусом
Заболели люди по различным селам. Они не связаны между собой, о вспышке нет речи.
Четвертая Власть 05:20
Авто
Brabus показал набор доработок для нового Mercedes-Benz GLB
Набор доработок от ателье состоит из нового двухкомпонентного переднего спойлера, боковых воздухозаборников, светодиодных панелей, интегрированных в крышу, и заднего спойлера на крышке багажника.
CarsWeek.ru 01:53
Политика
В Кремле заявили об отсутствии в России юридического понятия ЧВК
«В России есть частные охранные предприятия — ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятие как ЧВК в российском законодательстве нет», — сказал Песков, комментируя заявление Белоруссии о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнер».
Известия 06:29
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40
Гаджеты
Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса
Инсайдер еще до официальной презентации американской компании Apple назвал цены на всю новую линейку iPhone 12.
ПРАЙМ 03:21