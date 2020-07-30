Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.

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